Edmundo González lanza mensaje sobre el futuro de Venezuela: "Estamos listos para la gran operación"

03/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Edmundo González Urrutia, líder opositor del régimen de Nicolás Maduro y presidente electo por Venezuela desde el 2024, emitió un comunicado a través de su cuenta oficial de X y hace un llamado a sus connacionales para la "reconstrucción" de su nación. "Estamos listos para la gran operación", sentencia.

González Urrutia llama a la "reconstrucción" venezolana

De la mano de María Corina Machado, el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, se dirigió hacia la ciudadanía venezolana quiénes se encuentran en una tensa espera por los siguientes pasos que determinarán el futuro del país sudamericano.

Con un mensaje corto y claro, González Urrutia declaró que se tratan de "horas decisivas" que determinarán la "reconstrucción" del país gobernado durante años por el régimen chavista desde la llegada de Hugo Chávez en 1999. En ese sentido, señaló que se encuentran "listos para la gran operación".

"Venezolanos, son horas decisivas, sepan que estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación", precisó González Urrutia.

Tan solo minutos antes, la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado anunció que ya era "la hora de la libertad", tal como anunció a finalizar a fines de diciembre, al indicar que el 2026 sería el año en que se consolide la libertad para Venezuela.

Desde su exilio del país venezolano, el paradero exacto de González Urrutia es desconocido. Tras la imposición del régimen venezolano tras las elecciones, Edmundo González se encuentra exiliado en España desde 2024.

Estados Unidos "ha cumplido su promesa"

De acuerdo al mensaje de María Corina Machado, también desde la clandestinidad, refirió que el gobierno de Estados Unidos había "cumplido su promesa de hacer valer la ley", dando cuenta del acuerdo establecido con el presidente Donald Trump acerca de una intervención militar en Venezuela.

Noticia en desarrollo...