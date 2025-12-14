Presidentes de la región reaccionan a la victoria de José Antonio Kast en Chile: felicitaciones y críticas

14/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 14/12/2025
Con el 99.60% de los votos escrutados y una diferencia superior a los 15 puntos porcentuales, José Antonio Kast consolidó su victoria en la segunda vuelta electoral y así, se convierte hoy en el próximo presidente de Chile.
Ante la noticia, las reacciones de diversos líderes de los países en la región no se han hecho esperar, comenzando por el propio reconocimiento oficial del actual mandatario Gabriel Boric y, desde argentina, de un homólogo bastante cercano en ideas.
Perú: saludo oficial de Jerí
El presidente peruano, José Jerí, felicitó por teléfono a Kast y le deseó éxitos en su gestión. Durante la conversación se destacaron los vínculos de amistad entre ambos países y la importancia de fortalecer la cooperación bilateral.
Gabriel Boric
El presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, realizó la llamada oficial para felicitar a Kast por su victoria. En un gesto institucional transmitido por medios locales, Boric destacó que "es una responsabilidad que hay que abordar con humildad" y lo invitó a un desayuno en La Moneda este lunes.
El mandatario subrayó la importancia de un traspaso ordenado y reafirmó la tradición democrática chilena.
Javier Milei
El presidente argentino, Javier Milei, fue uno de los primeros en pronunciarse en X. En un mensaje efusivo, felicitó a Kast por su "aplastante triunfo" y lo llamó su amigo. Milei aseguró que trabajarán juntos para "liberarse del socialismo" y defendió la victoria como un avance en la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada.
Su reacción marca el inicio de un bloque político visible en Sudamérica, con discursos encaminados hacia la derecha y, en parte, al liberalismo compartidos entre ambos líderes.
Colombia: Petro critica la victoria
El presidente colombiano, Gustavo Petro, reaccionó en X con un mensaje crítico. Señaló que "por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte" y llamó a resistir, interpretando la victoria de Kast como un retroceso para las fuerzas progresistas en la región.
Su mensaje contrasta con los saludos institucionales de otros mandatarios y refleja la polarización política que genera el resultado chileno.
La victoria de José Antonio Kast ha generado respuestas inmediatas y diversas en la región. Desde Perú, José Jerí optó por un saludo institucional y destacó la cooperación bilateral.
Por otro lado, Gabriel Boric reconoció el resultado y reafirmó la tradición democrática chilena; Javier Milei celebró con entusiasmo en X, proyectando una alianza ideológica; mientras que Gustavo Petro lanzó una crítica dura, interpretando el triunfo como un retroceso para las fuerzas progresistas.
Estas primeras reacciones reflejan tanto la polarización política regional como la expectativa de cómo se reconfigurará el mapa de relaciones en Sudamérica tras la llegada de Kast a La Moneda.