Presidentes de la región reaccionan a la victoria de José Antonio Kast en Chile: felicitaciones y críticas

14/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Con el 99.60% de los votos escrutados y una diferencia superior a los 15 puntos porcentuales, José Antonio Kast consolidó su victoria en la segunda vuelta electoral y así, se convierte hoy en el próximo presidente de Chile.

Ante la noticia, las reacciones de diversos líderes de los países en la región no se han hecho esperar, comenzando por el propio reconocimiento oficial del actual mandatario Gabriel Boric y, desde argentina, de un homólogo bastante cercano en ideas.

99.60% de votos escrutados.

Perú: saludo oficial de Jerí

El presidente peruano, José Jerí, felicitó por teléfono a Kast y le deseó éxitos en su gestión. Durante la conversación se destacaron los vínculos de amistad entre ambos países y la importancia de fortalecer la cooperación bilateral.

El presidente @josejeriore felicitó por teléfono al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, por su victoria en la segunda vuelta electoral, y le deseó los mayores éxitos en su próxima gestión.



Durante la conversación, se destacaron los vínculos de amistad entre el Perú y... pic.twitter.com/V2SFAnbMCZ — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) December 15, 2025

Gabriel Boric

El presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, realizó la llamada oficial para felicitar a Kast por su victoria. En un gesto institucional transmitido por medios locales, Boric destacó que "es una responsabilidad que hay que abordar con humildad" y lo invitó a un desayuno en La Moneda este lunes.

El mandatario subrayó la importancia de un traspaso ordenado y reafirmó la tradición democrática chilena.

Siguiendo con la tradición republicana que nos enorgullece y honra, me he comunicado con el presidente electo, José Antonio Kast, para presentar mis felicitaciones por el triunfo obtenido, que lo convertirá en el próximo Presidente de la República de Chile y por lo tanto, de... pic.twitter.com/CxvsgXN0ja — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) December 14, 2025

Javier Milei

El presidente argentino, Javier Milei, fue uno de los primeros en pronunciarse en X. En un mensaje efusivo, felicitó a Kast por su "aplastante triunfo" y lo llamó su amigo. Milei aseguró que trabajarán juntos para "liberarse del socialismo" y defendió la victoria como un avance en la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada.

Su reacción marca el inicio de un bloque político visible en Sudamérica, con discursos encaminados hacia la derecha y, en parte, al liberalismo compartidos entre ambos líderes.

LA LIBERTAD AVANZA



Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo @joseantoniokast en las elecciones presidenciales de Chile!



Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que... — Javier Milei (@JMilei) December 14, 2025

Colombia: Petro critica la victoria

El presidente colombiano, Gustavo Petro, reaccionó en X con un mensaje crítico. Señaló que "por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte" y llamó a resistir, interpretando la victoria de Kast como un retroceso para las fuerzas progresistas en la región.

Su mensaje contrasta con los saludos institucionales de otros mandatarios y refleja la polarización política que genera el resultado chileno.

Por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte.



Atenti Grancolombianos, vienen por nosotros y debemos resistir con la espada de Bolívar en alto y paso de vencedores.



Me han bloqueado mi trino sobre la derrota progresista en Chile, espero se recupere. https://t.co/iRWu5fmZjI — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 15, 2025

La victoria de José Antonio Kast ha generado respuestas inmediatas y diversas en la región. Desde Perú, José Jerí optó por un saludo institucional y destacó la cooperación bilateral.

Por otro lado, Gabriel Boric reconoció el resultado y reafirmó la tradición democrática chilena; Javier Milei celebró con entusiasmo en X, proyectando una alianza ideológica; mientras que Gustavo Petro lanzó una crítica dura, interpretando el triunfo como un retroceso para las fuerzas progresistas.

Estas primeras reacciones reflejan tanto la polarización política regional como la expectativa de cómo se reconfigurará el mapa de relaciones en Sudamérica tras la llegada de Kast a La Moneda.