Tensión en Venezuela

María Corina Machado tras captura de Nicolás Maduro: "Venezolanos, llegó la hora de la libertad"

La líder opositora María Corina Machado afirmó que, tras la detención de Nicolás Maduro, ha llegado la "hora de la libertad" para Venezuela.

03/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 03/01/2026

Cayó Nicolás Maduro y tras la noticia, la líder opositora y Nobel de Paz venezolana, María Corina Machado, no tardó en pronunciarse en redes sociales. Difundió un comunicado político en el que declara el inicio de lo que denomina "la hora de la libertad" y llama a una transición democrática inmediata en Venezuela. 

"Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones. Ante su negativa a aceptar una salida negociadas, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley", expresó en un inicio.

 

Noticia en desarrollo...

Temas relacionados Estados Unidos libertad Maria Corina Machado Nicolás Maduro Venezuela

