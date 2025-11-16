Gobernador regional del Cusco denunciará a la Contraloría tras pedido de vacancia: "Inducen a la ingobernabilidad"

16/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, rechazó el pedido de vacancia en su contra a raíz de un informe de la Contraloría que señaló responsabilidad en el regidor y otros funcionarios por la presunta contratación irregular de una trabajadora. Ante ello, anunció que denunciará a la entidad.

Culpa a otros funcionarios por "no cumplir"

El documento emitido por la Contraloría General de la República lo acusa de presuntamente contratar a Denisse Tica como principal interventora preventora del gobierno regional del Cusco. Ante ello, Salcedo afirmó que tomaría acciones legales y denunciará a la entidad por "falsedad genérica".

"Hay acusaciones en las cuales se imputan en ese informe que no se asemejan a la verdad. Por no tener la claridad de sus informes, inducen a las autoridades a la ingobernabilidad, a esta pérdida de la institucionalidad y del respeto que merece un gobernador", señaló.

Según la autoridad regional, el informe contiene afirmaciones que considera infundadas y que han originado el pedido de vacancia, generando inestabilidad política.

Asimismo, Salcedo Álvarez considera que la misma Contraloría demuestra su inocencia frente a sus acusaciones. Se defendió argumentando que, aunque él aprobó dicha contratación, los responsables son otros funcionarios a los que se les debería sancionar.

"El gobernador lo único que tiene que hacer es firmar el último documento que le alcanzan todas sus oficinas, todos sus funcionarios. Esas acusaciones son falsas. Debe haber procesos administrativos contra los funcionarios que no cumplieron con su trabajo", sentenció.

Señala a denunciante como agresor

En tanto, la solicitud de vacancia fue presentada por el ciudadano Franco Navarro al Consejo Regional del Cusco. El documento señala irregularidades cometidas en la gestión de Salcedo por la "designación irregular de la directora de la Oficina de Integridad Pública", Denise Tica.

El funcionario reaccionó ante ello y afirmó que esta iniciativa obecede a intereses políticos de personas que buscarían protagonismo y que pretenden generar conflictos e inestabilidad en la región.

"Hay personas con un objetivo individual: encontrar un argumento para poder generar cierto tipo de inestabilidad frente a lo que significa la presentación de una vacancia", expresó.

Además, Salcedo minimizó la relevancia de la solicitud al afirmar que Navarro posee denuncias por agresión a mujeres.

"No tengo la suerte de conocerlo. Tengo entendido que es un señor que fue candidato en Santa Teresa, que tiene denuncias por agresión a las mujeres en su familia y que está detrás de poner en zozobra a comunidades campesinas como Vinicunca. Así que hay que tomarlo de quien viene".

