José Luna Gálvez pide a Fiscalía ingresar a oficinas de implicados en red de prostitución

El congresista José Luna Gálvez instó a la Fiscalía de la Nación a ingresar a las oficinas de los funcionarios implicados en el caso de la presunta red de prostitución en el Congreso de la República. El representante nacional detalló que esta situación está dañando severamente la imagen del Parlamento.

En diálogo con la prensa, en el Hall de los Pasos Perdidos, el representante de Podemos Perú habló crudamente sobre la situación. Acotó que, en sus cinco pasos por el Legislativo, no había sucedido algo de esta naturaleza.

"Yo lamento que esto ocurra en este Congreso, yo he participado en cinco Congresos, he sido cinco veces elegido, nunca habíamos tenido una barbaridad como está ocurriendo. Entonces eso implica que tenemos que hacer una limpieza y tomar todas las acciones, las más duras que sean.

El legislador pidió que la Fiscalía investigue a todos los que hayan estado vinculados con el caso y que se den las acciones judiciales penales para que pueda determinarse las responsabilidades. Asimismo, deslizó la idea de que estarían sucediendo cosas extrañas en torno al caso. " Significa que se están ocultando temas. Y tenemos que tomar decisiones muy duras ", comentó.

En ese mismo orden de ideas, comentó que se reunirá con la bancada para poder evaluar todas las acciones correspondientes al tema. Así como también comentó que verán si apoyarán o no una eventual moción de censura contra la Mesa Directiva. Sin embargo, enfatizó nuevamente en que la Fiscalía debe ingresar en las oficinas de los implicados con prontitud.

Finalmente, se refirió a la comisión ad hoc que se dedicará a investigar el caso. Y remarcó en la necesidad de que los efectivos del Ministerio Público hagan su ingreso a las oficinas de las personas implicadas, recordando en que algunas otras ocasiones, las acciones fiscales fueron inmediatas.

"Esa comisión ad hoc no sirve para nada. Va a ser solamente un trámite administrativo. Acá lo que tiene es que ingresar la Fiscalía, con todo su equipo, a levantar las oficinas de todos esos funcionarios y trabajadores que han estado acá. ¿Por qué no entra? (...) Que tome acciones e ingrese. Hay oficinas donde han estado todos esos empleados y empleadas, ¿Por qué no ingresan?", realzó.

