Argentina detecta brote de gripe aviar y suspende exportaciones de productos avícolas

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Las autoridades sanitarias de República Argentina confirmaron un nuevo brote de gripe aviar altamente patógena (IAAP) en un establecimiento de aves de corral en la localidad de Ranchos, en la provincia de Buenos Aires, lo que ha llevado a la suspensión temporal de las exportaciones de productos avícolas.

El organismo responsable del control animal, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), confirmó que el caso positivo de influenza H5 fue detectado tras la aparición de signos compatibles con la enfermedad en aves de producción. Ante ello, se activaron los protocolos sanitarios que incluyen la contención del foco, la desinfección del predio y el sacrificio de las aves afectadas o expuestas para evitar la propagación del virus.

Como consecuencia de este hallazgo, el Gobierno argentino notificó de inmediato la situación a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), organismo que coordina criterios internacionales de sanidad animal, y declaró la suspendió temporalmente las exportaciones de todos los productos aviares hacia los países con los que tiene acuerdo bajo estatus de libre de la enfermedad.

Aunque las exportaciones para mercados internacionales quedaron interrumpidas, el Senasa aclaró que la producción destinada al mercado interno continuará con normalidad. Esto se debe a que la influenza aviar no se transmite a las personas a través del consumo de carne de aves o huevos, según informes oficiales.

El último brote había ocurrido en agosto pasado en otro establecimiento comercial de la provincia de Buenos Aires, lo que había motivado la suspensión de exportaciones, que se reanudaron en octubre.

No obstante la producción destinada al mercado interno continuará con normalidad ya que la influenza aviar no se transmite por consumo de carne de aves ni de huevos, precisó el Senasa.

Emergencia sanitaria en el vecino Uruguay

La influenza aviar de alta patogenicidad, hallada en cisnes coscorobas del litoral este del país, obliga a restringir el movimiento de aves domésticas y suspender toda actividad avícola no controlada

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) de Uruguay decretó este martes la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por gripe aviar de alta patogenicidad H5, luego de confirmar la presencia del virus en especies silvestres de tres departamentos del país: Maldonado, Rocha y Canelones.

Este tipo de brotes suele tener impacto no solo en la producción y comercio, sino también en los protocolos de bioseguridad a nivel regional, con otros países vecinos reforzando medidas de vigilancia para evitar propagación.

El control rápido y la cooperación con organismos internacionales serán cruciales para recuperar la confianza y restablecer la normalidad comercial en el mediano plazo.