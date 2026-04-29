Trujillo: Asesinan a balazos a excandidato al Senado por el partido Progresemos

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El empresario Jorge Luis Alcalde Alfaro, quien postulaba al Senado por Progresemos, fue asesinado a balazos hoy en la ciudad de Trujillo. El violento ataque ocurrió en la avenida Juan Pablo II cuando la víctima se disponía a subir a su moderna camioneta blanca.

Detalles del sangriento atentado en Trujillo

Según informó Exitosa, el político de 58 años recibió al menos cinco impactos de bala efectuados por sicarios que lo interceptaron a plena luz del día. Los criminales aprovecharon el momento en que Alcalde salía de su local partidario para ejecutar el ataque mortal.

A pesar de que la ciudadanía y las personas que transitaban por la calle intentaron ayudarle trasladándolo en el acto a un centro hospitalario cercano, los facultativos médicos confirmaron que había llegado sin vida. La Policía Nacional del Perú (PNP) se encontraba en el lugar preparando la llegada de la unidad de investigaciones.

Las primeras hipótesis policiales afirmaban que el móvil del crimen podría estar relacionado con las presuntas extorsiones que el empresario estaba recibiendo desde hacía meses. No obstante eso no podría dejar de lado la hipótesis de que quienes están detrás de este crimen tan lamentable podrían ser las bandas criminales de la región La Libertad, las cuales estarían operando en los alrededores de esa orilla de río.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | Jorge Luis Alcalde Alfaro, excandidato al Senado por La Libertad, fue asesinado a balazos en Trujillo. El crimen ocurrió en plena vía pública y ha generado gran conmoción en la ciudad.



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Trayectoria y legado del líder animalista

Alcalde Alfaro era una figura reconocida en Trujillo, no solo por su reciente y accidentada incursión política, sino por su gran labor social. El fallecido administraba un importante albergue de canes y un hospital veterinario, ganándose el cariño de la comunidad protectora de animales.

Cabe recordar que, en marzo pasado, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) había decidido excluir su candidatura debido a la omisión de una sentencia en su hoja de vida. Pese a este revés administrativo, el empresario continuaba vinculado a las actividades de su agrupación política.

La ciudad de Trujillo se encuentra bajo un estado de emergencia que fue ampliado recientemente por el Gobierno ante el incremento del sicariato. Este contexto de inseguridad agrava la percepción de vulnerabilidad entre los ciudadanos que exigen medidas más drásticas y efectivas.

Los peritos de criminalística revisan exhaustivamente las cámaras de seguridad para determinar la ruta de escape empleada por los sicarios tras el crimen. La muerte del promotor ecologista deja un vacío significativo tanto en el sector empresarial como en las organizaciones de rescate.

Este trágico evento marca un punto crítico en la vigilancia regional, exigiendo respuestas claras sobre el asesinato de Jorge Luis Alcalde en manos del sicariato. Las autoridades locales esperan capturar pronto a los responsables del crimen contra el excandidato.