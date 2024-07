Juan José Santiváñez minimiza audio que revelaría interferencia en sanción a Harvey Colchado: "Ya es un tema cerrado"

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, calificó como 'anecdótico' los hechos que fueron registrados en un revelador audio que apuntaban a que el titular del Mininter habría interferido en las investigaciones contra el exjefe de la Diviac, Harvey Colchado. Además, minimizó las acusaciones alegando que no hubo ninguna irregularidad de por medio.

En declaraciones a la prensa, el miembro del Gabinete Ministerial señaló que el abogado Estefano Miranda no llegó a responder a su consulta ni la refirió con algún colega que tuviera la información que estaba solicitando.

"Ese tema lo veo como un tema anecdótico y lo dejo ahí. Como lo dijo el propio Estefano Miranda -con el cual se da la conversación - fue una consulta que no la dio ni tampoco la refirió. Esencialmente tampoco hubo ningún tema de intercambio de conversación ni de información. Para mi, el tema de la Diviac ya está absolutamente cerrado", expresó ante los medios.

Asimismo, Santiváñez aseguró que él es respetuoso con la institucionalidad y cada una de las unidades de la Policía Nacional del Perú. Sin embargo, hizo hincapié en la idoneidad de la persona que dirija cada una de estas dependencias.

En el audio difundido por el dominical Punto Final, se escucha que el titular del Mininter habría realizado una solicitud al abogado Stefano Miranda a causa de la resolución de apertura de proceso disciplinario de Inspectoría que corre en contra del coronel Harvey Colchado.

El letrado explicó para el programa periodístico que existe una relación amical con el jefe del Interior. En la grabación se le oye decir que el documento pedido por Juan Santiváñez es con el fin de entregárselo a un amigo periodista.

"Hermano disculpa la molestia, ¿tú tendrás la resolución de apertura de proceso disciplinario? Lo que pasa es que un amigo justo me está pidiendo, siempre me apoya que es periodista y me dice 'Pucha, Cuarto Poder lo tiene a ver si nos puedes dar apoyo'", se escucha decir al ministro.