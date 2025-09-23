Santiváñez sobre desaprobación del Gobierno: "Cuando participamos en un evento, la presencia de la población es masiva"

23/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

Este martes 23 de septiembre, Juan José Santiváñez visitó los estudios de Exitosa para conversar sobre diversos temas de coyuntura acerca del gobierno. A solo minutos de iniciar la charla, Nicolás Lúcar le consultó al ministro de Justicia y Derechos Humanos sobre la desaprobación de la gestión de Dina Boluarte la cual se considera histórica.

No creen en las encuestas

Pese a que las encuestas han sido claras demostrando el completo rechazo de la población, el titular del Minjusdh dejó en claro que al interior el Ejecutivo no se guían de los números reflejados en ellas ya que ellos cuentan con una percepción de la realidad muy diferente.

Juan José Santiváñez aseguró que Dina Boluarte y sus compañeros de gabinete sienten el calor de la gente en cada uno de los eventos públicos que realizan por lo que desestiman la veracidad de los sondeos.

"Nosotros desde el gobierno cada vez que participamos en algún tipo de evento social, la presencia de la población es masiva. La percepción que nosotros tenemos es una percepción distinta, que llamamos la percepción real, además las decisiones dentro del gobierno no se toman en base a encuestas ya que no le damos mayor grado de fiabilidad, no creemos en las encuentras", indicó.

No toman decisiones en base a encuestas

En esa misma línea, el extitular de la cartera del Interior indicó que las decisiones tomadas por parte de Dina Boluarte y la presidencia del Consejo de Ministros no se guían bajo las encuentras publicadas.

Incluso, puso de ejemplo al fallecido Alan García quien también desestimaba la veracidad de los sondeos oficiales.

"La situación de la seguridad es un tema aparte. Nosotros creemos en el trabajo que estamos haciendo y lo que la gente representa para nosotros cada vez que hay un evento público. No solo lo decimos nosotros, si no recuerda lo que decía Alan García de las encuestas. Las encuestas no son el parámetro que guíe la toma de decisiones dentro del gobierno", añadió.

Es importante precisar que las últimas cifras publicadas por CPI indican que la actual mandataria cuenta con más de 83 % de desaprobación debido al incremento de seguridad, sicariato y extorsión en el país.

En resumen, Juan José Santiváñez, ministro de Justicia y Derechos Humanos, indicó que el gobierno de Dina Boluarte no hace caso a las encuentras ya que en los eventos públicos sienten el cariño real de las personas.