Alessa Wichtel cuenta por primera vez por qué terminó con Aldo Corzo: "Me encantaría que baile bien"

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alessa Wichtel y Aldo Corzo terminaron su relación meses atrás, pero recién ahora la actriz decidió hablar nuevamente sobre aquella etapa. La influencer se refirió por primera vez al final de su romance con el futbolista de Universitario.

Alessa Wichtel habló con Aldo Corzo

Durante una reciente entrevista con Trome, Alessa Wichtel fue consultada sobre su vida sentimental y, inevitablemente, su conversación llegó a su última relación con Aldo Corzo.

La actriz fue preguntada sobre si sintió que había dado todo durante el romance que mantuvo con el futbolista y capitán de Universitario de Deportes.

Aunque no entró en detalles sobre las razones específicas que llevaron a la separación, Alessa Wichtel dejó una respuesta que refleja cómo suele afrontar el cierre de una relación.

Para ella, cuando una etapa termina, lo mejor es despedirse y seguir adelante sin quedarse mirando lo que pasó. "Hay que dejarlo todo en la cancha, cuando me despido, ya no miro atrás", declaró la actriz de Valentina Valiente.

La actriz también hizo una autocrítica y reconoció que la terquedad es uno de los aspectos de su personalidad que considera un defecto. Según explicó, esta característica puede hacer que insista en situaciones que quizá debería dejar atrás.

"Me quedo en lugares que no debo estar. Creo que va a funcionar, pese a que parezca todo lo contrario", afirmó.

Sus palabras fueron interpretadas por algunos como una posible indirecta relacionada con su romance con Aldo Corzo.

Sin embargo, Alessa no aseguró que esa descripción estuviera vinculada específicamente con el futbolista ni explicó qué ocurrió dentro de la relación.

¿Qué busca Alessa Wichtel?

Pese a su romance con Aldo Corzo, Alessa Wichtel dejó claro que no le ha cerrado las puertas al amor. La actriz incluso se animó a contar cuáles son las características que espera encontrar en una futura pareja.

"Me encantaría que baile bien. También hay otras cosas que me conquistan. Que sea apasionado por lo que hace y por mí. Que me llene de detalles. Que me cocine", detalló.

Pero si hay algo que Alessa tiene claro son sus límites. Durante la entrevista también fue consultada sobre cómo reaccionaría ante una posible infidelidad y su respuesta fue contundente. "Perdonar eso es perder el tiempo", aclaró.

La actriz no precisó si alguna vez atravesó una situación de ese tipo con Aldo Corzo, por lo que sus declaraciones no permiten afirmar que la infidelidad haya sido parte de los motivos de su separación.

Así, Alessa Wichtel volvió a referirse a su relación con Aldo Corzo meses después de confirmar la separación. Aunque no reveló una causa concreta del rompimiento, sí explicó que, cuando se despide, prefiere no mirar atrás.