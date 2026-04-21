Candidatos presidenciales exigen nulidad de elecciones ante el JNE por presuntas irregularidades

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En las inmediaciones de la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se reunieron cuatro candidatos presidenciales, quienes vienen realizando un plantón para exigir la nulidad de las elecciones. Ellos denuncian un proceso ilegal debido a que miles de mesas no se instalaron a tiempo, afectando la transparencia y legitimidad del voto.

Postura de los líderes políticos

Los aspirantes a la presidencia sostienen que el proceso actual carece de validez jurídica por incumplir la Ley Orgánica de Elecciones. Según los postulantes, el desorden logísticos impidió que muchos ciudadanos ejercieran su derecho, configurando un escenario de fraude electoral que debe corregirse de inmediato.

Entre ellos se encuentran:

Álex Gonzáles del Partido Demócrata Verde

Wolfgang Grozo de Integridad Democrática

Herbert Caller del Partido Patriótico

Francisco Diez Canseco de Perú Acción

"El Partido Demócrata Verde plantea la nulidad de las elecciones y este es el gesto para defender la democracia más allá de los colores políticos, sostuvo, sostuvo Gonzáles."

Consideran el reclamo es una medida necesaria para salvaguardar la voluntad popular frente a un sistema deficiente. El dirigente enfatizó que la unidad de los partidos busca transparencia ante las fallas reportadas por los personeros en diversas regiones del territorio nacional.

Esta movilización busca que el sistema electoral reconozca que se vulneraron principios básicos de participación ciudadana durante la jornada. Los líderes afirman que no se trata de un interés particular, sino de garantizar la limpieza de un proceso que definirá el futuro del país.

Un grupo de jóvenes llegó al plantón convocado por Wolfgang Grozo, Herbert Caller y Alex Gonzales para exigir respeto a la voluntad popular. "Respeten el voto del pueblo, no al terruqueo", gritan frente a los candidatos que se anulen las elecciones. @larepublica_pe pic.twitter.com/THhuy9Vaqo — Adrián Sarria Muñoz (@AdrianSarriaMu) April 22, 2026

Sustento legal del reclamo

El grupo de manifestantes argumenta que la normativa vigente respalda su solicitud. Indican que si las mesas se instalan después del mediodía, los votos deben anularse, lo cual obligaría a las autoridades a organizar nuevos comicios generales.

"Por supuesto, eso está normado en la Ley Orgánica de Elecciones, artículo 363 dispone que cuando las mesas de votación se han instalado en lugares distintos o después de las doce del día deben declararse nulas, reclamó Caller.

Según Wolfgang Grozo, existen decenas de miles de actas que demuestran este incumplimiento legal en todo el Perú. Por ello, exigen que el JNJ actúe de oficio para evitar que se consume un proceso calificado por ellos como totalmente ilegítimo.

La incertidumbre crece mientras el organismo electoral proyecta entregar resultados finales recién a mediados del mes de mayo. Mientras tanto, los candidatos aseguran que mantendrán las medidas de fuerza hasta que se declare la nulidad de las elecciones por las graves irregularidades en mesas de sufragio.