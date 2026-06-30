Keiko Fujimori responde felicitación de Marco Rubio: "Espero trabajar junto a él, con el presidente Trump y con los miembros de su administración"

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi, agradeció el saludo recibido por el secretario de estado de Estado de EE. UU., Marco Rubio, tras conocerse los resultados de la segunda vuelta electoral que la convierten en virtual presidenta del Perú.

Tras la contabilización de las actas presidenciales al 100 %, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) le otorgó el 50.13 %, por sobre los 49.86 % de su contendor de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino.

Espera trabajar de la mano con la administración Trump

El representante del Gobierno de Donald Trump reconoció el primer lugar en la segunda vuelta de Keiko Fujimori. Desde Estados Unidos no solo expresaron su felicitación, también su deseo de profundizar su "asociación de larga data y construir un futuro más seguro, más fuerte y más próspero para ambas naciones".

Este gesto fue correspondido por la virtual mandataria del país. Mediante su cuenta de "X", expresó su objetivo de trabajar junto a Marco Rubio, el presidente Trump, y con los miembros de su administración "para seguir profundizando los lazos" que han unido al Perú y Estados Unidos por más de 200 años.

"Estoy convencida de que trabajaremos con determinación para fortalecer la cooperación en materia de seguridad y promover mayores inversiones y oportunidades económicas en beneficio de nuestros pueblos", puntualizó.

I am deeply grateful to United States Secretary of State Marco Rubio for his kind words. I look forward to working with him, with President Trump, and members of the Trump Administration to continue to deepen the ties that have brought our countries together for more than two... — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) July 1, 2026

La Embajada de Estados Unidos en el Perú no fue ajena ante esta coyuntura, felicitando también a Keiko Fujimori por su victoria electoral, enfatizando en la posibilidad de seguir fortaleciendo la relación de cooperación entre ambos países.

Estados Unidos felicita a la presidenta electa @KeikoFujimori por su victoria electoral. Esperamos seguir fortaleciendo nuestra histórica relación de cooperación y construir un futuro más seguro, más fuerte y más próspero para nuestras dos naciones. https://t.co/pLp2W1OI7W — Embajada EEUU Perú (@USEMBASSYPERU) June 30, 2026

Proclamación de resultados oficiales será este viernes 3 de julio

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ratificó este martes 30 de junio, que la proclamación de resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial disputada entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, se llevará a cabo este viernes 3 de julio .

En entrevista para el canal oficial del JNE, el abogado de Gabinete de Asesores del organismo electoral, Jorge Valdivia, indicó que la carga procesal ha sido atendida en su totalidad, habiéndose resuelto 1 662 actas observadas, de las cuales se hizo 209 conteo de votos, además de que fueron formulados 16 pedidos de nulidad y cuatro recursos de apelación.

Tras culminar con los procedimientos a cargo del Pleno y de los Jurados Electorales Especiales, el JNE quedado expedito para que pueda proclamar los resultados de la decisión tomada por la ciudadanía en las urnas, el pasado 7 de junio.

"Una vez culminada la proclamación de resultados que está programada para el 3 de julio, lo que sigue es la entrega de credenciales, pero de ahí, una vez terminado y revisado toda la documentación, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones emite una resolución que concluye el proceso electoral", indicó.

Finalmente, también quedó confirmada que la entrega de credenciales a la fórmula presidencial ganadora de la segunda vuelta será el próximo 15 de julio.