Keiko Fujimori no asistirá a ceremonia de proclamación de resultados oficiales del JNE

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamará este viernes 3 de julio a Keiko Fujimori como presidenta electa del Perú para el periodo 2026-2031. Sin embargo, pese a tratarse del acto que oficializa el resultado de la segunda vuelta electoral, la lideresa de Fuerza Popular no participará en la ceremonia protocolar prevista en la sede del organismo electoral, en el distrito de Jesús María.

La decisión ha despertado interrogantes entre los ciudadanos, especialmente porque la proclamación representa uno de los hitos más importantes del proceso electoral. De acuerdo con su entorno, la ausencia responde a una estrategia previamente definida dentro de su agenda de actividades como presidenta electa.

¿Por qué Keiko Fujimori no asistirá al acto de proclamación?

Según informó su equipo, Keiko Fujimori ha decidido reservar su primera aparición oficial ante el Jurado Nacional de Elecciones para la ceremonia de entrega de credenciales presidenciales, un acto distinto al de proclamación y que está previsto para la próxima semana.

La proclamación oficial será realizada por el pleno del JNE y tiene como finalidad declarar formalmente los resultados definitivos de la elección presidencial. No obstante, la presencia de la presidenta electa no es obligatoria para que el acto tenga validez jurídica.

Mientras tanto, Fujimori continúa desarrollando reuniones privadas y coordinaciones vinculadas al proceso de transferencia de gobierno, con miras a asumir funciones el próximo 28 de julio.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅🇵🇪 | Desde los exteriores del local de campaña de Fuerza Popular, numerosos simpatizantes continúan llegando al lugar. Por otro lado, la virtual presidenta, Keiko Fujimori, no asistirá a la ceremonia de proclamación que se realizará en el auditorio del... pic.twitter.com/tsHilxjAPt — Exitosa Noticias (@exitosape) July 3, 2026

¿Qué ocurrirá después de la proclamación?

Tras oficializarse los resultados, el siguiente paso será la entrega de credenciales a la fórmula presidencial electa, documento que acredita legalmente a la nueva mandataria y a sus vicepresidentes para ejercer el cargo.

Posteriormente, continuará el proceso de transferencia entre el gobierno saliente y el equipo de la presidenta electa, que incluye reuniones técnicas, revisión de información de los distintos ministerios y la conformación del futuro gabinete ministerial. Finalmente, el 28 de julio, Keiko Fujimori jurará como presidenta constitucional de la República para el periodo 2026-2031.