Keiko Fujimori se pronuncia tras resultados al 100% de la ONPE y abre puertas al diálogo

29/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

La virtual presidenta del Perú, Keiko Fujimori, se pronunció este lunes luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) finalizara el conteo de votos al 100%. La candidata de Fuerza Popular se dirigió a la prensa desde su domicilio ubicado en el distrito de San Borja.

Prioridades y conformación de equipos de trabajo

Fujimori subrayó que su gestión iniciará con una labor responsable, enfocándose en la transición gubernamental. Según Keiko Fujimori, el objetivo primordial es recuperar el orden y actuar con celeridad frente al fenómeno de El Niño, problemática que considera clave para la agenda nacional inmediata.

El actual panorama del país presenta una marcada división social que requiere atención urgente. La lideresa de Fuerza Popular manifestó que su administración tiene la enorme responsabilidad de escuchar a ambos lados para lograr una gobernabilidad estable durante el inicio de su gestión gubernamental.

"Tenemos que nombrar los equipos de transferencia y armar el gabinete", declaró.

Sobre la conformación de su futuro consejo de ministros, la virtual mandataria señaló que ya existen nombres tentativos para integrarlo, aunque evitó precisar identidades en este momento. Mantuvo su postura de esperar las credenciales oficiales emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones esta semana.

El proceso administrativo de transferencia es vital para asegurar una gestión eficiente. Fujimori recalcó que el tiempo es un factor determinante y que el equipo técnico designado deberá enfocarse en resultados inmediatos que garanticen el bienestar de todos los ciudadanos a nivel nacional.

Apertura al diálogo con diversas bancadas políticas

Respecto a la relación con las otras fuerzas políticas, Fujimori se mostró dispuesta a conversar con los líderes parlamentarios. La virtual presidenta enfatizó que su gestión buscará tender puentes, incluyendo al exministro Roberto Sánchez, con el fin de trabajar por el desarrollo.

"Las puertas del diálogo van a estar siempre abiertas hacia Roberto Sánchez y hacia todos los demás líderes políticos de las distintas bancadas que están representadas en el Congreso y aquellos políticos que también han participado en esta última elección electoral realizada", indicó.

La lideresa política reiteró que el país requiere un trabajo conjunto hacia el futuro. Tras estas declaraciones, la virtual presidenta se retiró del lugar, mencionando que cumpliría con un evento familiar privado, evitando prolongar más las preguntas de la prensa presente en el domicilio.

El mensaje hacia los jóvenes también destacó durante su breve intervención pública. Fujimori apeló a la perseverancia como valor fundamental para alcanzar objetivos personales y colectivos, mencionando que en esta contienda electoral se demostró que nunca se debe dar a nadie por vencido.