Gobierno de José Balcázar actuó con lentitud ante tragedia en Venezuela, indica Enrique Valderrama

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

Ante los recientes desastres naturales ocurridos en Venezuela, la figura política Enrique Valderrama se pronunció frente al accionar del presidente de la República, José María Balcázar, señalando que ha actuado con lentitud al presentar su ayuda al país extranjero.

Enrique Valderrama se pronuncia frente al accionar del Gobierno actual

En entrevista para Exitosa, el excandidato presidencial del APRA, Enrique Valderrama, sostuvo que el presidente José Balcázar tuvo una reacción lenta ante el terremoto en Venezuela, a diferencia de otros gobiernos. Consideró que es cuestionable que dos días después haya dispuesto el envío de ayuda humanitaria.

"El estado peruano recién ha reaccionado dos días después, hay una lentitud tremenda, otros mandatarios reaccionaron rápidamente, ofrecieron ayuda y creo que en eso el estado peruano y el señor Balcázar se han quedado muy rezagados lamentablemente, una actitud criticable", mencionó Enrique Valderrama.

Asimismo, estos comentarios surgen luego que la máxima autoridad del país haya enviado ayuda humanitaria hacia Venezuela dos días después que se hayan registrado los terremotos de mangnitud 7.

Al ser cuestionado sobre la presencia de la Cancillería, el excandidato presidencial, Enrique Valderrama, comentó que, estas instituciones siguen normativas del actual jefe de estado, agregando que dicha autoridad no se encuentra conectado con realidad del país.

"El ejecutivo responde a la dinámica que el presidente de la República le impone, por lo tanto, creo que un presidente que parece estar en las nubes cuando dice determinadas cosas como la de los aviones, no puede ser que, el que lidera el estado tenga ese tipo de declaraciones", expresó.

Enrique Valderrama enfatiza la importancia de brindar una pronta atención a la seguridad ciudadana

Frente al próximo cambio de gobierno, Valderrama señaló que el actual presidente debe priorizar la gestión de la seguridad ciudadana, ya que esta problemática afecta a todos los peruanos y representará uno de los principales desafíos que deberá afrontar el siguiente gobernante.

"Hay que mantener el ojo puesto sobre Balcázar todo este tiempo porque no es que ya se vaya, queda más de un mes y mira cuánta gente permanentemente está lamentablemente afectada por el asunto de la inseguridad ciudadana en donde no hay ni siquiera un gesto, entonces conforme más digamos que no importa, seguirá agudizándose peor y el gobierno que entra va a recibir las cosas en condiciones aún peores", manifestó.

Finalmente con estas declaraciones, Enrique Valderrama deja clara su opinión frente a las acciones que está tomando el Gobierno de José Balcázar, enfatizando que su actitud no estaría llegando a tiempo frente un suceso de gran gravedad internacional.