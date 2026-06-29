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Leyenda eterna salsera

Héctor Lavoe: Un día como hoy, hace 33 años, murió el "cantante de los cantantes"

Este 29 de junio se cumplen 33 años de la partida de Héctor Lavoe, el cantante puertorriqueño que revolucionó la salsa con una voz irrepetible y una vida marcada por la gloria, las tragedias y los excesos.

Héctor Lavoe
Héctor Lavoe Difusión

29/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 29/06/2026

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Han pasado 33 años desde que la voz de Héctor Lavoe se apagó en un hospital de Nueva York, pero el eco de sus canciones sigue recorriendo barrios, discotecas y festivales de salsa en todo el mundo. El llamado "Cantante de los Cantantes" falleció el 29 de junio de 1993 a los 46 años, dejando un legado musical que aún hoy continúa vigente.

¿Quién fue Héctor Lavoe?

Nacido en Ponce, Puerto Rico, Héctor Juan Pérez Martínez encontró en la música el camino que lo llevaría a convertirse en una leyenda. Su llegada a Nueva York durante la década de 1960 cambió para siempre la historia de la salsa, especialmente después de su encuentro con Willie Colón y su posterior integración a la Fania All Stars.

Con temas como "Periódico de Ayer", "Mi Gente", "El Día de Mi Suerte", "Juanito Alimaña" y "El Cantante", Lavoe construyó un repertorio que trascendió generaciones y fronteras. Su estilo interpretativo, cargado de sentimiento, improvisación y una voz inconfundible, lo convirtió en el máximo referente del género.

Una vida marcada por la tragedia

Detrás del éxito artístico existía una historia profundamente dolorosa. La muerte de familiares cercanos, la pérdida de su hijo, el incendio de su vivienda y los problemas de adicción afectaron seriamente la vida del artista durante la década de 1980.

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A estas tragedias se sumaron los problemas de salud que deterioraron progresivamente su condición física. El cantante sufrió un grave declive en sus últimos años y sus presentaciones se hicieron cada vez más escasas. Finalmente, falleció el 29 de junio de 1993 en Nueva York a consecuencia de complicaciones de salud que afectaban su organismo.

✨ Hoy, en el cumpleaños de Héctor Lavoe, les muestro una figurita que hice inspirado en una de sus imágenes más icónicas 📸. En los 70's, Lavoe apareció con un ojo morado

El cantante que nunca se fue

Aunque su partida ocurrió hace más de tres décadas, la presencia de Lavoe continúa viva. Sus canciones siguen formando parte de las principales emisoras salseras, plataformas digitales y reuniones familiares en América Latina.

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En países como Perú, Colombia y Puerto Rico, su música mantiene una conexión especial con varias generaciones de oyentes. Incluso su vida inspiró películas, documentales y homenajes que han contribuido a mantener vigente su historia.

La canción "El Cantante", escrita por Rubén Blades e inmortalizada por Lavoe, terminó convirtiéndose en una especie de autobiografía musical. Muchos consideran que aquellas letras resumieron anticipadamente el destino de un artista que vivió entre la gloria y la tragedia.

Treinta y tres años después de su muerte, Héctor Lavoe continúa siendo mucho más que una figura de la salsa. Su voz sigue acompañando a millones de personas y su legado demuestra que algunos artistas no desaparecen con el tiempo: simplemente se convierten en eternos.

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