Querida actriz cómica es hallada muerta junto a su hija y nieto tras devastadores terremotos en Venezuela

29/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Los fuertes terremotos de 7.2 y 7.5 de magnitud en la escala de Richter que azotaron Venezuela han arrebatado demasiadas vidas, entre ellas la de una querida actriz que fue reportada como desaparecida desde el pasado miércoles, 24 de junio, día en que la tragedia sísmica se produjo. Familiares y fans le dan un último adiós.

Fallece actriz que desapareció tras potentes sismos en Venezuela

El mundo artístico venezolano se encuentra de luto luego de confirmarse el fallecimiento de la intérprete escénica, locutora y humorista Gabriela Fleritt, de 55 años, quien figuraba entre las personas que habían desaparecido tras producirse los potentes movimientos telúricos que han causado desgracia en el país.

Su cuerpo fue encontrado tras ser reportada como no habida en el estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas por los fenómenos naturales de gran intensidad, según confirmaron diversos medios venezolanos.

La figura televisiva permanecía desaparecida desde el colapso de varias edificaciones en el sector en el que residía, en Macuto. En este lugar, equipos de búsqueda y rescate mantenían labores hasta que Fleritt fue localizada.

A través de un comunicado, también informaron que fueron hallados sin vida su hija Andrea Laya y su nieto Mariano Ferrera, agradeciendo las oraciones y el apoyo recibido durante la búsqueda.

"Con profundo dolor, informamos que, tras la confirmación de nuestros familiares y vecinos presentes en el lugar de los hechos, fueron hallados sin vida nuestros queridos Gabriela Fleritt, Andrea Laya y Mariano Ferrera", se lee al inicio del escrito publicado por el sobrino de la artista en su Instagram.

Una de las humoristas más reconocidas de toda Venezuela

Gabriela Feritt nació el 14 de febrero de 1971 en Caracas y dedicó gran parte de su vida al entretenimiento. Gracias a su carisma y talento, logró consolidarse como una de las figuras más queridas de la televisión venezolana.

Alcanzó gran popularidad por su participación en el programa 'Bienvenidos', donde integró el elenco durante la década de 1990, y posteriormente formó parte de espacios de entretenimiento como 'Cheverísimo', '¡A que te ríes!' y 'Chisparates'.

Además de su carrera en programas de comedia, Fleritt desarrolló una trayectoria como actriz de telenovelas y teatro. Participó en producciones como 'Amor de papel', 'El amor las vuelve locas', Los querendones', 'Amor urbano' y 'Natalia del Mar'. También intervino en numerosas obras teatrales.

El ambiente artístico venezolano se encuentra de luto luego de confirmarse el hallazgo del cuerpo sin vida de la reconocida actriz, locutora y humorista Gabriela Fleritt, de 55 años, tras desatarse los potentes sismos que han azotado a Venezuela. Se conoció que en el momento de los sismos la figura televisiva se encontraba en su domicilio junto a familiares.