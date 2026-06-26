Roberto Sánchez "evaluará" nuevas movilizaciones después de la proclamación de resultados de la segunda vuelta

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

En medio de la tensión por el desenlace de la segunda vuelta presidencial, Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, reafirmó que su organización política no aceptará los resultados oficiales mientras persista lo que considera una "afectación grave" al proceso electoral.

En declaraciones recogidas por Canal N, adelantó que su equipo técnico continuará presentando impugnaciones y que, incluso después de la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), evaluarán nuevas movilizaciones ciudadanas.

Sánchez insiste en que hubo vulneración al proceso

Consultado sobre si mantendría su posición de desconocer los resultados, Sánchez respondió que mientras el JNE no resuelva las apelaciones pendientes, existen "razones suficientes" para cuestionar la validez del proceso.

"La intangibilidad de la normativa electoral ha sido vulnerada", sostuvo, en referencia a la resolución jefatural que modificó el procedimiento de transmisión de actas consulares en la segunda vuelta.

El candidato insistió en que "las reglas se cambiaron" y que ello constituye una causal de nulidad de los votos emitidos en el extranjero. Según su interpretación, el reglamento de la Ley Orgánica de Elecciones respalda la posibilidad de anular el proceso en las oficinas consulares, lo que podría alterar el resultado final.

#Voto2026 | Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú: Evaluaremos nuevas movilizaciones después de la proclamación de resultados



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ONPE niega vulneración a la intangibilidad

Horas antes, el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, rechazó categóricamente estas acusaciones en entrevista con Exitosa. El titular del organismo explicó que lo que se hizo fue establecer protocolos en coordinación con la Cancillería para regular la elección fuera del país, sin alterar el marco legal vigente.

"No se ha cometido ningún fraude ni se ha violado ninguna norma, no se ha violado el famoso principio de intangibilidad normativa. Nosotros no hemos cambiado ninguna ley orgánica, no somos un mini Congreso", afirmó.

De esta manera, la ONPE defendió la transparencia de sus procedimientos y negó que se haya vulnerado el principio de intangibilidad normativa, como sostiene Roberto Sánchez.

🔴🔵 #EligeBien ✅🇵🇪 | En exclusiva con Exitosa, el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, rechazó las acusaciones de Juntos por el Perú sobre presuntas irregularidades en el voto del extranjero. Aseguró que no se ha cometido ningún fraude ni se ha vulnerado la normativa... pic.twitter.com/DgUYwzjdB4 — Exitosa Noticias (@exitosape) June 26, 2026

Proclamación de resultado se dará a inicios de julio

Por su parte, el JNE ha señalado que la proclamación de resultados se realizará como máximo el 3 de julio, tras concluir las proclamaciones descentralizadas de los Jurados Electorales Especiales. Sánchez, sin embargo, adelantó que su partido seguirá presentando recursos y que, una vez proclamado el resultado, "evaluará nuevas movilizaciones" para mantener viva la protesta ciudadana.

La confrontación entre las denuncias de Roberto Sánchez y la defensa institucional de la ONPE refleja la polarización que atraviesa el país en esta etapa decisiva. Mientras las autoridades electorales buscan cerrar el proceso con garantías de legalidad, Juntos por el Perú apuesta por mantener la presión política y social, cuestionando la validez del voto exterior.