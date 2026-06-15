Ricardo Belmont arremete contra Jorge Nieto: "Nunca pensé que sea fujimorista encubierto"

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, Ricardo Belmont lanzó duras críticas contra Jorge Nieto al referirse a su posición durante la segunda vuelta electoral. "Nunca pensé que sea fujimorista encubierto", expresó.

La contundente postura de Belmont sobre Nieto

El exaspirante a la Presidencia del Perú señaló que su organización política Partido Cívico Obras tuvo una alianza electoral debido a que señaló que "por principio" no podía votar por una opción por lo que al darle una alternativa B optó por esta. Con ello logró conocer a Roberto Sánchez, López Chau y se preguntó por qué no pudo conocerlos antes.

En ese sentido, consideró que la primera vuelta "nos dividió a todos los peruanos" y recordó las palabras del líder del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, sobre el fujimorismo, sin embargo, cuestionó que este haya usado la palabra "terruco" para el entorno de Juntos por el Perú.

"Este señor con quien me iba a reunir en dos oportunidades y abortó la reunión, porque él no pudo venir. Nunca pensé que sea fujimorista encubierto. Cuando vi Nieto Montesinos dije: 'Vamos a ver su vida'. Ha trabajado con Fujimori, con Kuczynski, ha tenido un pasado trotskista según lo que ha dicho Hildebrandt, hasta estalinista por ahí dicen otros", expresó el exburgomaestre.

Pese a lo manifestado, Belmont Cassinelli aclaró que no tiene nada en contra del exministro de Estado porque su crítica lo está realizando desde una óptica netamente política mas no personal.

Considera que Jorge Nieto cambió su discurso

En otro momento, el excandidato presidencial, explicó las razones que lo llevaron a respaldar a Roberto Sánchez en la segunda vuelta y cuestionó las declaraciones que tuvo Jorge Nieto días antes de la jornada electoral.

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