Keiko Fujimori sobre bicameralidad: Congreso no tiene legitimidad para una cámara adicional

19/06/2023 / Exitosa Noticias / Política

La excandidata presidencial, Keiko Fujimori, se pronunció sobre la reciente reforma aprobaba por el Congreso que propone retornar a la bicameralidad.

En entrevista para Panorama, la liderasa de Fuerza Popular aseguró que el Parlamento no cuenta con una "buena imagen" que respalde una legitimidad para poder regresar a la cámara de diputados y senadores.

"Esa pésima imagen [del Parlamento] debería hacer reflexionar a todos los demás grupos [políticos] si es que este es el momento y si es que este es el Congreso que tiene la legitimidad para crear una cámara adicional. Yo pienso que no", declaró para el medio local.

Percepción sobre nuevo defensor del pueblo

En otro momento, Fujimori Higuchi se refirió sobre la elección de Josué Gutiérrez como el nuevo defensor del pueblo.

En esa línea, lamentó que no haya prosperado la candidatura de Delia Muñoz, quien fue planteada por la "bancada naranja".

"Lamento que vetaran la posibilidad de que la candidata Delia Muñoz entrara al Pleno [...] Respeto la decisión [de elegir a Josué Gutiérrez], pero no la comparto", señaló.

Posible candidatura presidencial

Un tema que no se dejó pasar fue su posible candidatura presidencial y el adelanto de elecciones.

Si bien en algun momento de su última candidatura llegó a afirmar que no volverá a apuntar a la banda presidencial, en entrevista para el diario Trome dejó abierta la posibilidad de postularse por cuarta vez a la presidencia del Perú.

La hija del expresidente afirmó que aún no ha tomado una decisión definitiva, pero no estaba decidida a no renunciar a su derecho a postularse.

Además, cuestionó a quienes la critican asegurando que "no puede ganarle a nadie", pues, según ella, no debería de haber problema en que se postule. En esa línea, mencionó que sus principales críticos son aquellos que no lograron llegar a la segunda vuelta en las últimas elecciones.

"Yo no he tomado esa decisión todavía, pero a mí lo que me sorprende y me hago esta pregunta porque los críticos dicen: 'Keiko no le gana ni al panetón'. Bueno, si no le gano a nadie cuál es el problema que yo postule y quienes más critican son aquellas personas que no pudieron entrar a una segunda vuelta las tres últimas elecciones", expresó.

En cuanto al adelanto de elecciones, señaló que los posibles efectos de un futuro Fenómeno El Niño podría ocasionar desastres naturales en el Perú y, con ello, afectar a muchas familias. La excandidata señala este como un posible punto detonante para un próximo proceso electoral.

De esta manera, Keiko Fujimori respondió sobre los principales temas de acontecer nacional, entre ellos la recientemente aprobada reforma a favor de la bicameralidad en el Congreso.