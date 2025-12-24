¡Última oportunidad para cobrar! Solo este grupo podrá solicitar sus aportes al Fonavi HOY, miércoles 24 de diciembre

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención amigo fonavista! Hoy, miércoles 24 de diciembre, es el último día de devolución de aportes al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) correspondiente a la Lista 22, aprobada en la Resolución Administrativa N.º 1162-2025/CAH-Ley N.º 29625.

Vale destacar que, este nuevo padrón de beneficiarios asciende a 31 794 exaportantes y el monto asignado por el Estado para cubrir la deuda social es de S/102 182 815. En ese sentido, te informamos quiénes serán los exaportantes que desde hoy pueden empezar a recibir sus ahorros, previo a la Nochebuena.

Para tener en cuenta

Como ya es de conocimiento, en esta oportunidad no hay límite de edad para hacer efectivo el reintegro del dinero; es decir, no es exclusivamente para los adultos mayores. Cabe precisar, de que la lista es también destinada para exaportantes que anteriormente no han tenido la oportunidad de recuperar su inversión.

Del mismo modo, se consideran como beneficiarios a los extitulares vivos y fallecidos, debidamente representados por sus deudos. Así como, a las personas inscritas en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad (Conadis), pensionistas por invalidez de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y pacientes con enfermedad grave o terminal debidamente acreditada. Asimismo, a aquellos exaportantes que hayan cancelado deudas por concepto de agua, desagüe y calaminas.

Con referente al cobro de aportes, es importante mencionar que, el Banco de la Nación ya ha establecido un cronograma de devoluciones según el último dígito del DNI del beneficiario. En esa línea, los exafiliados que tengan los números 8 y 9 como últimos números de su Documento Nacional de Identidad, pueden acercarse a la agencia bancaria más cercana para realizar el cobro de sus aportes desde la mañana de hoy, miércoles 24 de diciembre.

LINK Fonavi 2025: así puedes verificar si estás en la lista

Como parte del procedimiento establecido por la Comisión Ad Hoc, la Lista 22 se encuentra publicada en la página web de la Secretaría Técnica, a fin de que los exafiliados puedan verificar si están incluidos en el padrón. A continuación, te explicamos los pasos a seguir para que te enteres si en esta oportunidad accedes a recuperar tus aportes.

Ingrese al portal oficial del Fonavi ( CLICK AQUÍ ) y diríjase a la sección "Pendientes de cobro, grupos de pago y reintegro". Seleccione el tipo de documento (DNI, carnet de extranjería, libreta electoral, carnet de fuerzas policiales o de las Fuerzas Armadas). Escriba el número de DNI. Complete el código captcha de 6 dígitos que aparece en la parte inferior. Puede cambiarlo en caso no lo distinga. Presione el botón "ENVIAR".

Es importante precisar, que el trámite es solo para uso del fonavista titular. Además, el procedimiento es totalmente gratuito, por lo que no requiere de ningún pago; asimismo, las consultas se pueden realizar las 24 horas del día de los siete días de la semana.

Otro dato importante a tener en cuenta, es que los cobros del Fonavi no vencen, lo que significa que los beneficiarios pueden acudir a las agencias del Banco de la Nación para recibir sus devoluciones en cualquier momento, posterior a las fechas del cronograma inicial.

Miles de fonavistas continuarán cobrando el dinero que con tanto esfuerzo les tocó obtener y recuperar con el pasar de los años, junto a horas de la llegada de la Navidad.