Federico Girotti: Alianza Lima y el millonario monto que pagará por el 50 % del pase del argentino

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima continúa reforzándose de cara a la próxima temporada donde buscará meterse en fase de grupos de la Copa Libertadores y quedarse con el título de la Liga 1 2026. Luego de varios días de rumores y especulación, el elenco íntimo llegó a un acuerdo para hacerse con los servicios del delantero Federico Girotti de 26 años.

Alianza Lima pagará millonario monto por Federico Girotti

Según se pudo conocer en las últimas horas, Talleres de Córdoba aceptó la propuesta presentada por los íntimos la cual busca adquirir el 50 % del pase del atacante. Con ello, el atacante firmará contrato con los blanquiazules por los próximos 3 años donde deberá pelear el puesto con Luis Ramos y Paolo Guerrero.

Lo que también se reveló es el millonario monto que deberá pagar Alianza Lima al club argentino para concretar la operación. Como se sabe, el futbolista contaba con propuestas del fútbol mexicano y del brasileño tras su buen año en la liga de su país y en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Según indicó el periodista cordobés Nacho Castellano, el elenco victoriano abonará un total de 1,6 millones de dólares para completar la transferencia. Una vez realizada, el jugador arribará a nuestra capital para pasar los exámenes de rigor y luego estampar su firma que lo acredite como nuevo jugador íntimo.

Federico Girotti le anotó a Alianza Lima en este 2025.

"Tras semanas de negociaciones, todo llegó a buen puerto y Federico Girotti será nuevo jugador de Alianza Lima. El conjunto peruano le compra a Talleres el 50% del pase en 1.6 millones de dólares. El "Tanque" viajará el próximo lunes a Lima, para firmar contrato por tres temporadas, hasta diciembre del 2028. Con 7 festejos, se va siendo el máximo goleador histórico del "Matador" en Copa Libertadores", indicó en su cuenta de X.

Los fichajes de Alianza Lima para el 2026

Con la llegada de Federico Girotti, Alianza Lima suma un nuevo refuerzo a sus filas para la próxima temporada. Los victorianos ya cuentan con Pablo Guede como su flamante entrenador en reemplazo de Néstor Gorosito.

A ellos se les suma, Jairo Vélez, Alejandro Duarte, D'Alessandro Montenegro, Cristian Carbajal y Luis Ramos proveniente del América de Cali. Además, en los próximos días se podría confirmar la llegada de Luis Advíncula y el central Nicolás Díaz.

En resumen, Alianza Lima pagará 1,6 millones de dólares a Talleres de Córdoba por el 50 % del pase de Federico Girotti quien se convertirá en su nuevo refuerzo en los próximos días.