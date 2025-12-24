María Pía Copello lanza INESPERADO video anunciando ¿su "cuarto embarazo"?: "La pancita no se puede ocultar"

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

María Pía Copello lanzó un inesperado video en sus redes sociales que dejó a más de uno sorprendido. Pues bien, la exconductora de televisión decidió responder si estaba en su cuarto embarazo tras lucir una pancita en una anterior escena compartida en su cuenta de TikTok.

María Pía Copello y su inesperado anuncio en redes

El 19 de diciembre, María Pía Copello le dijo adiós a la conducción del programa 'Mande Quien Mande' (MQM) tras tres años trabajando al lado de la 'Carlota' (Carlos Vílchez) y Mario Hart. Pese a alejarse de la pantalla de televisión, no dudó en revelar que lanzó un nuevo pódcast donde incluirá a distintos personajes del espectáculo nacional, entre ellos, Daniela Darcourt, Karina Rivera, el 'Flaco' Granda y Paolo Guerrero.

Asimismo, fiel a su estilo, María Pía no deja de lado su carisma al momento de lanzar videos en TikTok, donde no solo realiza algunas parodias o escenas que sacan más de una sonrisa a sus seguidores, como en el que se la ve realizando junto a su hijo Samy, un trend muy popular en la famosa plataforma china: ¡"cargar a tu hijo por última vez"!, sin imaginar que ello desencadenaría una serie de especulaciones.

Pues bien, al ver el material audiovisual, algunos de sus fanáticos no tardaron en preguntarle si la pancita que aparecía en la escena sería de un nuevo embarazo de su esposo Samuel Dyer. Pese a que la exconductora se tomó el tiempo de responder los comentarios con un "así es" o un simple "sí", aprovechó en soltar un siguiente video aclarando el tema.

Video que desencadenó los rumores de María Pía embarazada.

¿María Pía embarazada por cuarta vez?

Tras recibir constantes mensajes similares, María Pía Copello rompió su silencio con un inesperado video en redes. Esta vez, se la veía con una gran sonrisa, luciendo un short blanco y una blusa rosa, sentada en el sofá para comenzar a explicar qué estaba pasando en su vida. Pues bien, en primer lugar, la expresentadora de televisión comentó: "Se ha dicho mucho por el último video y por eso he decidido grabar esto para ustedes".

Seguidamente, indicó que "estaba embarazada por cuarta vez y que ese podría haber sido el verdadero motivo de su salida de 'MQM'". Asimismo, María Pía agregó que ya "no podía seguir ocultando más la pancita" y por ello, soltaba la noticia.

"No me viene mi ciclo, ¿qué está pasando? A que no saben. Estoy embarazada después de 12 años por cuarta vez se puede imaginar eso. Ya les estaré contando todo de este embarazo tan rápido, tan inesperado que se ha dado y bueno, ya como la pancita no se puede ocultar, es por eso que he decidido hablar", indicó, llevándose las manos sobre su barriga.

María Pía y su sarcástica respuesta en TikTok

Sin embargo, al cortar la escena, salió a relucir la verdad: ¡todo se trataba una broma! Al parecer, la mamá de 'Cata' decidió grabar la escena, un poco fastidiada, por los comentarios de que al verle un poco de "pancita" en el anterior video todos pensaran que estaba en la dulce espera.

"¿Ya dejaron de grabar? Ahora no puedo estar hinchada porque apenas se ve una pancita y ya dicen que estás embarazada", indicó en TikTok y bromeó que necesitaba su "agua de orégano".

Con ello, pese a que en un inicio emocionó a sus seguidores al anunciar su "cuarto embarazo después de 12 años", María Pía Copello aclaró que no estaba embarazada y pidió que se deje de especular con el tema.