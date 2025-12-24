Feriados de Navidad 2025 y Año Nuevo: Más de 2 millones de turistas generarían US$ 294 millones

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Notable logro! El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) estima que durante los feriados por Navidad 2025 y Año Nuevo, se movilizarán 2.1 millones de turistas nacionales, lo que generaría ganancias de 294 millones de dólares a favor del sector turístico del Perú.

Recordemos que el Estado peruano declaró este jueves 25 de diciembre como feriado nacional por Navidad, así como también lo será el próximo jueves 1 de enero del 2026 por Año Nuevo.

Además, para el sector público, el viernes 26 de diciembre y viernes 2 de enero también serán fecha no laborables; los cuales se suman a dos fines de semana que van del 27 al 28 de diciembre y del 3 al 4 de enero del próximo año.

Festividades de fin de año potenciarían el turismo peruano

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, sostuvo que, dentro de las recientes proyecciones del sector, se estima que el 38% de turistas nacionales serán los que viajen durante temporada navideña, mientras que el 62% lo hará en el marco de las celebraciones de Fin de Año.

"Este importante movimiento contribuirá de manera positiva a dinamizar la economía del país y de las regiones elegidas como destinos", agregó Mera.

El Mincetur estima que turismo nacional por fiestas generen un aproximado de 294 millones de dólares.

Regiones viajarían más durante Navidad

El "Estudio de Impacto Económico de los Feriados de Navidad y Fin de Año, 2025" estimó que Lima Metropolitana aportará el 21.1% del total de viajes internos durante el 25 de diciembre, mientras que las regiones contribuirían con el 78.9%.

Esto evidencia una mayor participación de visitantes residentes del interior del país por fechas navideñas.

En contraparte, durante Fin de Año, Lima Metropolitana representará el 54.1% de los viajes internos frente al 45% de las regiones del país. Esto reflejaría una mayor tendencia de movilidad por parte de los habitantes de la capital para festejar el inicio de un nuevo año.

El gasto promedio de los turistas internos por Navidad sería de 473 soles, según el mismo informe del Mincetur. Mientras que, por celebraciones de Año Nuevo, la cifra se incrementaría hasta en 539 soles.

Respecto a la permanencia dentro del lugar a donde acudan los turistas peruanos, en ambos feriados se mantendría un promedio de cuatro noches de estadía.

