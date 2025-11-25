Pleno del Congreso inicia hoy debate del dictamen de Ley de Presupuesto 2026

25/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Pleno del Congreso de la República empezará a debatir desde hoy, martes 25 de noviembre, los proyectos de ley del Presupuesto, Equilibrio Financiero y Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal 2026.

Tras su aprobación el pasado miércoles 19 en la Comisión de Presupuesto del Parlamento, el titular de este poder del Estado, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), confirmó que el amplio debate se extenderá para los días miércoles 26 y jueves 27 del presente mes.

Ministros acudirán al Parlamento para sustentar sus pliegos

La sesión plenaria está programada para que empiece a las 11:00 a. m. y según el inciso c) del artículo 81 del Reglamento del Congreso, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Alejandro Soto (Alianza Para el Progreso), sustentará el dictamen correspondiente, que debe precisar las prioridades asignadas al gasto público en términos generales y en cada sector.

Seguidamente, el primer ministro, Ernesto Álvarez Miranda, tomará la palabra para manifestar sus puntos de vista respecto del dictamen. Posteriormente, empezará a exponer su pliego la ministra de Economía, Denisse Miralles, para dar pase a los siguientes titulares de cada sector. Vale mencionar que, cada ministro deberá exponer los resultados y metas de la ejecución del presupuesto del año anterior y los avances en la ejecución del presupuesto del año en curso.

Harán lo propio también, el presidente de la Corte Suprema, el fiscal de la nación, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y el defensor del Pueblo, quienes sustentarán los pliegos correspondientes a cada institución y las intervenciones no deberán excederse de los 30 minutos.

Tras sendas exposiciones, intervendrán los voceros de las bancadas parlamentarias para presentar los alcances que estimen pertinentes, el primer ministro dará su conformidad o rechazo del texto establecido, procediendo a su votación, la cual es aprobada por la mitad más uno del número de los congresistas presentes en el Pleno.

Vale recordar que, de acuerdo con lo aprobado en la sesión del 27 de agosto en el Consejo de Ministros, el presupuesto para el año fiscal es de S/ 257 562 millones , siendo un 2.2 % más en comparación con el presupuesto institucional del año 2025.

Prioridades del presupuesto

Según el Ejecutivo de ese entonces, el proyecto de ley fue elaborado bajo criterios de descentralización y sostenibilidad fiscal, con una meta de déficit del 1.8 % del PBI . En esa línea, los recursos para los gobiernos regionales se incrementan en 8.6 %, y el de los gobiernos locales, que incluye el aumento del FONCOMUN en el marco de la Ley N.º 32387, crece en 3.0 %.

Con referente al sector educación, el presupuesto asciende a S/ 19 658 millones para remuneraciones docentes y S/ 423 millones para culminar el proyecto Escuelas Bicentenario; en salud, los recursos son de S/ 2 229 millones para financiar el mejoramiento de hospitales y S/ 2 535 millones para la continuidad del aseguramiento universal.

En transporte, destacan S/ 2 695 millones para la ejecución de las Líneas 1 y 2 del Metro de Lima y Callao, y el inicio de las Líneas 3 y 4, además del Ferrocarril Lima-Ica. En seguridad ciudadana, se asignan S/ 5 140 millones para intervenciones policiales y S/ 1 009 millones para investigación y equipamiento criminalístico.

Es importante mencionar que, el proceso se realiza entre agosto y noviembre de cada año, teniendo como fecha límite para su aprobación en el Pleno el día 30 del último mes en referencia.