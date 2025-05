López Aliaga y su advertencia al nuevo Gabinete Ministerial: "Si no solucionan el sicariato y la extorsión, se irán a su casa"

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se refirió al reciente nombramiento del nuevo gabinete liderado por Eduardo Arana y expresó su escepticismo sobre su permanencia en el cargo.

Durante un acto oficial, el burgomaestre advirtió que, de no enfrentarse con eficacia la creciente inseguridad en el país, el gabinete no tendría mayor futuro. En ese sentido, instó a la presidenta Dina Boluarte a destinar recursos a fortalecer las labores de inteligencia tanto en la Policía Nacional como en las Fuerzas Armadas.

"En lugar de estar sacando a un ministro de Economía que se opone a ponerle más dinero a Petroperú, creo que por eso lo han sacado, porque no se presta a cochinada. Ese dinero quieren inyectarlo a Petroperú, inviértanlo en inteligencia para la Policía y el Ejército", expresó.

Asimismo, López Aliaga subrayó que el nuevo equipo ministerial dispone de un plazo limitado para mostrar avances concretos en seguridad ciudadana y sostuvo que sin una inversión seria en equipamiento y capacidad operativa, su continuidad será inviable.

"Si no este Gabinete no va a durar porque si no soluciona el tema del sicariato o extorsión, se va a su casa también (...) Aquí tiene que haber voluntad política y solucionar el primer problema del Perú, que es seguridad ciudadana", agregó.