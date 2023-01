Luis Aragón: "No veo con malos ojos preguntarle a la población si quiere o no una Asamblea Constituyente"

30/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el congresista Luis Aragón (Acción Popular) dijo esperar que el Congreso de la República llegue a un consenso para incluir un referéndum sobre una Asamblea Constituyente en las próximas elecciones generales.

Luis Aragón dijo que han propuesto ante las bancadas que el próximo Parlamento "tenga facultades constituyentes", pero si esto no ocurre, proponen que se incluya la consulta popular para conocer si la población quiere o no un cambio total de la Constitución Política.

"Yo no veo con malos ojos preguntarle a la población mediante un referéndum si quiere o no una nueva Constitución, es una simple pregunta", declaró.

Aragón reconoció que, desde su punto de vista, la Constitución de 1993 necesita una reforma parcial, aunque señaló que la decisión sobre el cambio de la Carta Magna debe ser tomada por la ciudadanía.

"Me parece oportuno que se consulte al pueblo si quiere o no una Asamblea Constituyente. Yo no estaría de acuerdo, pero al margen que yo no estoy de acuerdo con la reforma total de la Constitución, no podemos olvidar al sector de la población que quiere esa pregunta", expresó.

Cabe precisar que este lunes se aprobó la reconsideración del texto sustitutorio del proyecto de adelanto de elecciones para el 2023, planteado por la Comisión de Constitución. El Pleno aprobó esta medida con 65 votos a favor, 49 en contra y 6 abstenciones.

