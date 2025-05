María Agüero ante posible suspensión por 'mochasueldo': "No percibo ni un centavo de nadie"

20/05/2025 / Exitosa Noticias / Política

Ante las cámaras de Exitosa, la legisladora María Agüero rompió su silencio luego que la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso de la República aprobó el informe que recomienda su suspensión por 120 días sin goce de haber acusada de 'mochasueldo'.

Cuestiona informe que recomienda su suspensión

En declaraciones a nuestro medio, la congresista de Perú Libre señalada de sustraer el 10% de la remuneración de sus trabajadores de oficina aseguró que "la verdad" sobre este caso algún día será expuesta. Además, descartó que ella reciba dinero de sus empleados a través de esta modalidad.

"La verdad tarde o temprano va a salir [...] Yo sí emito dinero de mi cuenta y soy libre de hacerlo. Pero yo no percibo ni un centavo de nadie", manifestó para Exitosa.

La parlamentaria también cuestionó las diligencias del Ministerio Público (MP) en su contra en el marco de las investigaciones por este caso e incluso afirmó que ningún otro legislador acusado por lo mismo ha recibido el trato que le han dado a ella.

"Creo que a ningún congresista que lo hayan denunciado por 'mochasueldo' le han hecho lo que me han hecho a mi. O sea, allanamientos. Por eso analicen bien los testimonios, ningún trabajador, ninguno, dice que me haya dado a mi dinero", precisó.

María Agüero niega ser 'mochasueldo'

La legisladora perulibrista reiteró que no existe alguna transferencia que sus trabajadores le hayan hecho. Ante ello, no descartó que vaya a apelar a la decisión que finalmente se pueda tomar en el Pleno, donde se determinará si queda suspendida o no.

"No hay ni una sola transferencia que me hayan hecho a mí, ni una [...] (¿Va a apelar a esta decisión?) Vamos a hacer todo lo que legalmente se puede hacer", manifestó a nuestro medio.

Finalmente, la congresista señaló que estaría sufriendo persecución política. Según manifestó, el Poder Judicial (PJ) y el MP presuntamente son controlados para atacar al partido político que integra.

"He tenido que llegar al Congreso para entender qué es el lawfare, la persecución política. Quienes nos han utilizado al pueblo que somos de izquierda, y nuestras aspiraciones de cambio de sistema, se han acomodado muy bien acá y están controlando el Poder Judicial, el Ministerio Público y desde ahí atacan a Perú Libre", expresó.

Cabe recalcar que la decisión adoptada por la Comisión de Ética Parlamentaria será evaluada por el Pleno del Congreso para determinar finalmente si procede o no la suspensión a la legisladora María Agüero acusada de 'mochasueldo'.