Luis Galarreta reafirma que Fuerza Popular no dará voto de confianza al gabinete de Miralles: "No actuamos por impulso"

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

La tensión política se agudiza a cinco semanas de las elecciones generales. El secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, reafirmó que su bancada no otorgará el voto de confianza al gabinete liderado por Denisse Miralles si el Ejecutivo insiste en mantener las clases virtuales como medida frente a la crisis energética.

"Nosotros hemos pedido que se retracten en el tema de las clases; hemos planteado esa posición. Vamos a ver hasta cuánto dura esa medida y, evidentemente, llegado el momento también evaluaremos. No le vamos a dar el voto si siguen en esa insistencia", declaró Galarreta a Canal N.

La postura coincide con lo expresado previamente por la candidata presidencial Keiko Fujimori, quien condicionó el respaldo de su bancada a la reversión de la medida.

Respuesta a gremios

Galarreta también se refirió al pronunciamiento de gremios empresariales que piden al Legislativo otorgar el voto de confianza en favor de la estabilidad política. Sobre ello, alegó que su partido no "actúa por impulso" y que la decisión aún se halla en evaluación.

"He leído el comunicado de ADEX y de otros gremios que dicen 'denle el voto [de confianza] de una vez'; tenemos que evaluar, nosotros no actuamos por impulso, vamos a analizar", señaló.

El dirigente fujimorista insistió en que su partido no tomará decisiones apresuradas y que su rechazo actual responde al manejo que el Ejecutivo ha dado a la crisis energética y educativa.

En #CuentasClaras, Luis Galarreta, candidato a la vicepresidencia, señaló que Fuerza Popular no le dará el voto de confianza al gabinete de Denisse Miralles si continúan las clases virtuales: "Nosotros no actuamos por impulso, vamos a analizar" ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/LHwtmZ3GDE — Canal N (@canalN_) March 10, 2026

Pronunciamiento de ADEX

La Asociación de Exportadores (ADEX) emitió este lunes un comunicado en el que exhorta al Congreso a otorgar el voto de confianza al gabinete Miralles.

En el texto, ADEX advierte que el país atraviesa una coyuntura crítica, con eventos climáticos adversos, una emergencia energética que podría afectar el PBI y tensiones internacionales que presionan el precio del petróleo.

El gremio pide a los parlamentarios "preservar la estabilidad del país" y garantizar el funcionamiento de las cadenas productivas, logísticas y exportadoras. También solicita reforzar el monitoreo del mercado de combustibles y asegurar el suministro energético a entidades clave.

Pronunciamiento de ADEX.

El gabinete Miralles aún no ha sido sometido a votación en el Congreso, pero las posiciones de las bancadas comienzan a definirse. Mientras algunos sectores piden respaldo institucional, otros como Fuerza Popular condicionan su voto a cambios concretos en las políticas del Ejecutivo.

La negativa de Fuerza Popular a otorgar el voto de confianza al gabinete Miralles, si se mantienen las clases virtuales, marca un punto de quiebre en el debate político. El llamado de gremios como ADEX a priorizar la estabilidad contrasta con la postura de Galarreta, quien insiste en que "no se actúa por impulso" y que el respaldo dependerá de cómo evolucione la crisis.