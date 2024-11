"Martín Vizcarra es un coimero": exconsejero regional de Moquegua respalda acusaciones de exgerente de Obrainsa

En conversación con Exitosa, el exconsejero regional de Moquegua, Luis Miguel Caya, aseguró que el expresidente Martín Vizcarra ha sido expuesto ante todo el país por los casos de corrupción que involucran a la constructora Obrainsa. Cabe precisar que el exgerente de dicha empresa, Elard Paul Tejada, declaró recientemente que el ex jefe de Estado obtuvo un millón de soles en sobornos para revelar información privilegiada.

Tal y como declaró Tejeda, Vizcarra obtuvo un millón de soles en dos pagos relacionados a la licitación de dos importantes proyectos en el sur nacional: el primero de estos se dio a inicios del mes de diciembre, a través del alquiler de una avioneta tasada en un aproximado de 400 mil soles. Posteriormente, existió un segundo pago de 600 mil soles a inicios de abril. En dicho momento y según las declaraciones del exgerente de la constructora, Obrainsa ya contaba con un acuerdo interno para obtener la licitación de los proyectos de las Lomas de Ilo y la edificación del Hospital Regional de Moquegua.

De igual manera, Caya arremetió contra la justificación de Vizcarra, quien mencionó que la acusación contra su persona era floja debido a la ausencia de testigos.

"La defensa del señor Vizcarra argumenta que no hubo testigos, lo que no tiene sentido. ¿Por qué el presidente tiene que llamar antes del otorgamiento de la buena pro a un proveedor? Uno debe recordar que el delito de cohecho, que es por el cual se está procesando al expresidente, es un delito clandestino. Es decir, no necesita de testigos ni testimonios, pues apenas están presentes quien entrega la coima y quien la recibe", precisó Caya.