Mesa Directiva del Congreso: elección para periodo 2023-2024 se realizará el miércoles 26 de julio

El Congreso de la República anunció que el próximo miércoles, 26 de julio, se llevará a cabo la elección de la Mesa Directiva correspondiente al periodo anual de sesiones 2023-2024.

Mediante una publicación en su cuenta oficial de Twitter, el Parlamento señaló que la hora fijada para dicho proceso de elección será a las 10:00 a. m.

Asimismo, se precisa que las listas de candidatos se presentarán ante la Oficialía Mayor hasta 24 horas antes de la fecha programada para dichos comicios. Esto, según lo establecido en el primer párrafo del artículo 12, literal d y el artículo 33 del Reglamento del Congreso de la República.

Cabe precisar que el documento de la convocatoria, publicado hoy viernes, 21 de julio, es firmado por el actual presidente del parlamento nacional, José Williams Zapata.

En diálogo con Exitosa, el excongresista de Acción Popular, Yonhy Lescano, instó a su grupo parlamentario a retirar su candidatura de la Mesa Directiva del Congreso.

"A mi no me parece que un parlamentario de Acción Popular vaya a la Mesa Directiva. Eso me parece una situación inconsistente e incoherente. (...) Con esa situación, a mi me parece absurdo que se estén presentando estas cosas", declaró para nuestro medio.