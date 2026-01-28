Extradición de 'El Monstruo' requirió coordinación internacional ante alta peligrosidad, informó Víctor Revoredo

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El criminal Erick Moreno alias 'El Monstruo' fue extraditado desde Paraguay y llegó a Arequipa a horas de la tarde de este miércoles. Según Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, ello se ejecutó bajo un operativo de alta seguridad, con apoyo de diversas entidades del Estado y organismos internacionales.

Extradición de Erick Moreno requirió apoyo internacional

En diálogo con Panamericana, Revoredo señaló que fue posible dar con la ubicación del detenido en el extranjero gracias a un trabajo conjunto, debido al riesgo vinculado al perfil criminal de Moreno Hernández.

"La efectiva y objetiva ubicación de este irrecuperable en el extranjero ha articulado operadores del más alto nivel: cancillería, embajadas y todo. Fue una articulación de carácter transnacional

Según el titular de la Dirección de Investigación Criminal de la PNP, 'El Monstruo' cuenta con enemigos tanto en el Perú como en el extranjero, por lo que el reforzamiento de seguridad desplegado por la Policía fue fortalecido.

El alto mando policial también detalló que la institución policial, liderados por el comandante general Óscar Arriola, planificaron de forma anticipada los procedimientos a activarse apenas el criminal pise terreno nacional. "Todo está debidamente planificado, desde la captura", afirmó.

"Todos vienen realizando un trabajo articulado por parte de la PNP para prever los lugares a donde va a ser conducido este irrecuperable en el momento que llegue", declaró esta mañana.

'El Monstruo' extraditado: ¿Por qué NO podrá ser condenado a cadena perpetua?

En entrevista con Exitosa, el abogado penalista James Rodríguez indicó que la justicia peruana no puede imponer una pena mayor a la permitida en Paraguay, donde el sicariato y la extorsión no contemplan cadena perpetua, a diferencia de nuestro país.

"El Perú mantiene tratados internacionales de extradición con muchos países a nivel mundial, entre ellos Paraguay. Entonces, tenemos que basarnos por el principio de pacta sunt servanda, es decir, todo lo pactado en el tratado tiene que cumplirse", explicó.

En ese sentido, Rodríguez manifestó que el límite para la condena de Moreno va a estar establecido por la ley penal paraguaya, por lo que ve "muy difícil" que le pueda imponer una sanción mayor a la contemplada en dicho país sudamericano.

El letrado precisó que estos tratados funcionan en base al principio de reciprocidad, es decir, que los mismos delitos deben ser catalogados en ambos países, tanto en el que se le requiere al delincuente como desde donde se le extradita.