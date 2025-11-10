Miguel Ángel Rodríguez Mackay: "Betssy Chávez y México se están aprovechando de la situación del tratado"

10/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El exministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Rodríguez Mackay, se refirió en Exitosa sobre el asilo diplomático otorgado por el Gobierno de México a la ex primera ministra Betssy Chávez Chino y las implicancias que tendría si el Perú se niega a entregarle el salvoconducto.

En entrevista para el programa "Exitosa Perú", el también internacionalista ratificó su posición en que la también exministra de Trabajo "no es perseguida política"; no obstante, mencionó que, por la naturaleza de la Convención de Caracas de 1954, el Estado peruano está prácticamente maniatado en este caso; por consiguiente, sí le corresponde partir al país que gobierno Claudia Sheinbaum.

Se aprovechan del Perú mediante la Convención de Caracas

Para el excanciller no existe ninguna duda que tanto la ex primera ministra como el país azteca se están aprovechando del tratado, puesto que, al estado asilante le da la facultad de poder decidir si considera o no la figura de asilada política al recurrente -en este caso Chávez Chino - pese al proceso judicial que afronta en curso. Acotó, además, que el Perú la puede procesar; sin embargo, si México opina lo contrario en el marco de la Convención, poco o nada se puede hacer al respecto.

"El Gobierno no tiene otra alternativa que entregar el salvoconducto a la señora Betssy Chávez, que me queda claro, no es perseguida política. Pero, eso no es lo relevante, sino lo que piensa México y como para México es una perseguida política, el salvoconducto es inexorable", aseveró.

Sobre la propuesta del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) de modificar la Convención de Caracas sobre esta figura del asilo diplomático, Rodríguez Mackay señaló que de aprobarse de aquí a diciembre, no alcanzaría a Betssy Chávez porque las leyes no son retroactivas.

Encargada de negocios de México abandonó el Perú

A través de sus plataformas oficiales, la Superintendencia Nacional de Migraciones comunicó que le encargada de negocios de la Embajada de México en el Perú, Karla Ornelas, abandonó nuestro país la noche del sábado 8 de noviembre.

Luego de que el Perú decidiera romper relaciones diplomáticas con México, la representante del gobierno mexicano tenía 72 horas como máximo para dejar nuestro país, acción que fue ejecutada desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

A partir de ahora el futuro de Chávez Chino queda incierto al interior de la embajada, a la espera de que el Gobierno "termine de evaluar" si procederá con la entrega o si desistirá de entregar el salvoconducto.

Pese al fuerte rechazo de la ciudadanía en que Betssy Chávez abandone el país, para el excanciller sí corresponde que se traslade a México al considerarla como perseguida política.