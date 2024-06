Ministro del Interior critica a Rómulo Mucho sobre presunto audio contra periodista: "No tiene que responder por mí"

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, rechazó las declaraciones del ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, sobre el presunto audio contra un periodista.

En declaraciones a la prensa, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) cuestionó la recomendación de su compañero de Gabinete y aseguró que no ha conversado con nadie sobre el caso.

"No he escuchado las declaraciones del ministro de Energía y Minas y no entiendo por qué tendría él que responder por mí. No he conversado ni con él ni con ningún ministro respecto a este tema. Tengo mis propias objeciones con respecto a esta cuestión", expresó.

Asimismo, Juan José Santiváñez manifestó que pedir disculpas implicaría reconocer algo que no ha hecho y se refirió a las declaraciones del abogado de Harvey Colchado, quien indicó que el ministro del Interior solicitó "controlar" al periodista Marco Sifuentes.

"Pedir disculpas implicaría reconocer algo que yo no reconozco. No lo he conversado (con Dina Boluarte) porque yo, como sostengo y refiero, es un hecho que no he reconocido (...) ayer, el abogado del señor (Harvey) Colchado informó algo que no sabía. Dice que hay una carpeta fiscal. Bueno, si es así, entonces, como un hombre de derecho, esperaré alguna notificación y me someteré a ley como siempre lo he hecho", agregó.