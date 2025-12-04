Ministro de la Producción: "Gobierno dará seguridad a candidatos en Elecciones 2026", tras ataque contra Rafael Belaúnde

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

Tras el atentado a balazos contra el precandidato Rafael Belaúnde, el ministro de la Producción, César Quispe, aseguró que el Ejecutivo rechaza todo tipo de acto de violencia y anunció que tomarán medidas de seguridad al respecto.

Gobierno garantizará seguridad

En diálogo con la prensa, el titular del Ministerio de Producción detalló que se implementará un nuevo plan de seguridad que actualmente viene preparando el Mininter, para lo que se han convocado a "varios especialistas extranjeros que esperemos su llegada al país en los próximos días".

"Estamos haciendo un conjunto de acciones y también ajustes al estado de emergencia. Nosotros sabemos que la delincuencia también muta, usa diferentes estrategias y tenemos que tener un plan dinámico", precisó.

Respecto al incidente violento ocurrido contra Belaúnde, precandidato presidencial por Libertad Popular, Quispe señaló que el Ejecutivo rechaza la violencia y anunció que trabajará para garantizar la seguridad de los candidatos de cara a la campaña electoral del 2026.





César Quispe, ministro de la Producción: Rechazamos todo tipo de violencia. El Gobierno le dará seguridad a los candidatos. Hay todo un plan de seguridad que se viene trabajando, una vez que se definan los candidatos presidenciales





"Estamos trabajando en ello, en todo un plan de seguridad que viene trabajando el Ministerio del Interior una vez que se definan los candidatos presidenciales", señaló.

Para esta intervención, el ministro aseguró que el Ejecutivo trabajará de manera integral y multisectorial con los gobiernos locales, resaltando que también se necesita la participación clave del sector de Justicia.

Continúan ajustando acciones de seguridad

Además, reconoció que la demora de la publicación del balance del estado de emergencia se debe a que el Gobierno continúa ajustando sus acciones de seguridad a medida que van aconteciendo distintas eventualidades.

También se pronunció acerca de la polémica ampliación del Registro Integral de Formalización (REINFO) y el debate sobre el tema en el Congreso y evitó brindar una postura, pues están esperando a la aprobación del dictamen.

JNE hace un llamado al Estado por la seguridad

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, consideró que le corresponde al Estado en general garantizar la máxima seguridad de los ciudadanos y no solamente enfocarse en los candidatos o en grupos privilegiados durante la campaña electoral.

"Lo óptimo es que el Estado en general establezca medidas ya concretas en torno a la seguridad de todos los ciudadanos. Aquí no solamente se quiere privilegiar la seguridad de un grupo, sino consideramos que la estrategia debe ser integral y garantizar la seguridad de todos", sostuvo.

