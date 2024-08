Ministro de Salud asegura que evaluación del Serums es un negocio: "Han llegado a cobrar hasta S/250"

En entrevista con Exitosa, el ministro de Salud, César Vásquez, aseguró que la evaluación del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) es "un negocio" y apuntó que se ha llegado a cobrar hasta S/250 por un examen ordinario.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el titular del Minsa explicó que los profesionales de la salud que fallen este examen se ven obligados a pagar nuevamente por otro examen de recuperación. Así, dejó entrever que se trata de una situación que se ha vuelto rentable.

"No sé como llamarle a un negocio que te han llegado a cobrar hasta S/250 por un examen ordinario. Si jalas, cada recuperación te cuesta S/850. Si eso, que es bastante rentable, no se llama negocio, entonces no se que otro nombre ponerle", declaró para nuestro medio.