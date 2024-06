Ministro de Salud asegura que existe "politización de justicia": "La confrontación y el show no ayuda"

El ministro de Salud, César Vásquez, indicó que existe una politización de la justicia, por lo que invitó al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, a unirse al Ejecutivo para así luchar contra la inseguridad ciudadana. "Los Poderes del Estado deben estar unidos, no en un enfrentamiento permanente", agregó.

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, el titular del Ministerio de Salud (Minsa) también se refirió a la reunión entre el ministro del Interior y el fiscal de la Nación interino.

"La confrontación y el show no ayuda, eso es lo que pido yo, que no se politice la justicia, que no hayan investigaciones con cálculos políticos y mediático, que sean objetivo estas investigaciones y que evitemos la mediatización", dijo a Canal N.