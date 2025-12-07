Partido Ahora Nación participa de primarias pese a que PJ suspendió su elección por delegados

07/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

A pesar que el Poder Judicial (PJ) ordenó suspender las elecciones internas de Ahora Nación, dicho partido ha llevado a cabo las primarias vía delegados durante la jornada. En declaraciones para Exitosa, el vocero de la ONPE, Pablo Hartill, explicó que ello se debe a que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no ha emitido algún pronunciamiento al respecto.

Situación de Ahora Nación

En la segunda fecha de las elecciones primarias realizada este 7 de diciembre, los partidos políticos seleccionan a sus candidatos que postularán en las Elecciones Generales 2026 a través del voto por afiliados y no afiliados, afiliados y delegados.

En esta celebración democrática, el vocero de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Pablo Hartill, se pronunció respecto a lo indicado por el PJ que ordenó el pasado 3 de diciembre, de forma provisional, suspender las elecciones internas del partido encabezado por Alfonso López-Chau.

Tal decisión causó expectativa al interior de la organización política con miras a su participación en las Elecciones Generales del próximo 12 de abril de 2026.

"Esta información tendría que pasar por el JNE así que para este proceso electoral se está llevando a cabo con la totalidad normalidad porque no ha cambiado la información al menos recibida por ONPE (...) la elección para ONPE sigue en pie tal cual como se había programado", precisó.

¿Cuál es la posición de la ODPE de Cusco?

En diálogo con Exitosa, el jefe de Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Cusco, Wilson Chirinos, explicó que, hasta el momento, ninguna entidad electoral ha sido notificada por la orden del Poder Judicial, de la misma forma que indicó el vocero de la ONPE.

Por tal motivo, la organización política se encuentra participando de las primarias con total normalidad. Sostuvo además que se tendrá que evaluar las medidas correspondientes luego de las internas en la agrupación liderada por Alfonso López Chau.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, el jefe de ODPE de Cusco, Wilson Chirinos, explicó que, hasta el momento, ninguna entidad electoral ha sido notificada por la orden del Poder Judicial que suspende la elección por delegados en el partido Ahora Nación, por lo que se... pic.twitter.com/YtJpkzeLVM — Exitosa Noticias (@exitosape) December 7, 2025

"A todas las oficinas descentralizadas, somos 14, toda novedad y todo lo relacionado al tema jurisdiccional se nos informa de inmediato. A estas horas de la mañana no ha habido ningún tipo de comunicación de que vaya impedir el normal desarrollo en esta etapa de delegados", señaló.

De esta manera, la votación de la elección de candidatos al interior del partido Ahora Nación, dirigida por Alfonso López-Chau continuaría. Sin embargo, se evaluarían posteriores disposiciones tras la votación de este domingo 7 de diciembre tras la orden del Poder Judicial.