Phillip Butters será reemplazado por accesitario tras resultados de primarias, señala vocero de la ONPE

Tras renunciar a su precandidatura con el partido político Avanza País, Phillip Butters será reemplazado por un accesitario que se definirá a partir de los resultados de las elecciones primarias, que se llevan a cabo hoy domingo 7 de diciembre.

Renuncia de Butters no afectará candidatura de Avanza País

En declaraciones para Exitosa, el vocero de la ONPE, Pablo Hartill, indicó que cada partido político cuenta, en su plancha presidencial, con accesitarios que reemplazan a los precandidatos que renuncien, por algún motivo, a su organización política previo a las Elecciones 2026.

"La lista de Avanza País tiene cuatro reemplazantes. Lo que están votando hoy día es quién estará como presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente. También por quiénes son sus accesitarios: eso significa que cuando vayan a registrar la información ante el organismo correspondiente, ellos tendrán que presentar sobre los resultados que han salido en la elección de ahora", explicó Hartill.

Con ello, Hartill confirmó que la candidatura presidencial de Avanza País no se vería afectada tras la renuncia de Butters, ya que uno de los accesitarios elegidos en elecciones primarias será quien tome su lugar.

En ese sentido, hoy los delegados se encuentran votando con normalidad, dado que, hasta el momento, no ha habido ningún cambio en la lista de delegados por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

"Si es que van a plantear algún cambio, es una decisión de la organización política que tendrá que evaluar internamehnte. Pero, por esas mismas circunstancias que pueden pasar, es que las organizaciones ponen accesitarios cada que inscriben candidaturas", agregó.

Phillip Butters renuncia a precandidatura

A través de una carta notarial, el ex precandidato presidencial anunció el sábado 7 de diciembre su renuncia al partido político Avanza País por no haberse "logrado implementar, ni mucho menos consolidar, temas mínimos de organización",

"Hago de su conocimiento mi decisión de declinar a la posibilidad de una precandidatura presidencial considerando que, al ser una persona seria, creo que el pueblo peruano requiere de una opción sólida", manifestó el periodista.

Según indicó Butters, desde su adhesión el partido no habría consolidado las bases de organización, control, financiamiento y de desarrollo político y que considera "elementales para enfrentar el cargo que el partido le delegó".

"Un partido tiene que ser serio, organizado (...) desgraciadamente no lo logré consolidar porque no encontré eco para lograr que esta propuesta sea diferente, esta decisión es irrevocable", sostuvo.

