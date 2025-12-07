RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Elecciones 2026: 37 organizaciones políticas eligen HOY a sus candidatos en primarias vía delegados

Rumbo a las Elecciones Generales 2026, 34 partidos políticos y 3 alianzas electorales votarán hoy 7 de diciembre vía delegados para definir a sus candidatos a la Presidencia, Congreso y Parlamento Andino.

Agrupaciones políticas definirán HOY a sus candidatos 2026.
Agrupaciones políticas definirán HOY a sus candidatos 2026. ONPE

07/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

Según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), hoy domingo 7 de diciembre, se realizarán las elecciones primarias en las que 37 agrupaciones políticas definirán a sus candidatos oficiales rumbo a las Elecciones Generales 2026.

Hoy se definen las candidaturas oficiales

Más de 1200 delegados incluidos en las listas de 34 partidos políticos y tres alianzas electorales llevarán a cabo una elección interna donde votarán y establecerán a sus candidatos a la Presidencia de la República, Congreso bicameral y Parlamento Andino.

La jornada electoral se llevará a cabo a nivel nacional y de forma presencial, entre las 8:00 a.m. y las 3 p.m. Para ello, la ONPE instalará 77 mesas de sufragio desplegadas en 31 locales de votación en 30 distritos del país.

Además, el organismo dispuso que 14 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) sean responsables de dirigir los comicios a nivel logístico.

¿Qué partidos políticos eligirán candidatos por delegados?

  • Acción Popular
  • Ahora Nación - AN
  • Alianza para el Progreso
  • Avanza País - Partido de Integración Social
  • Partido Político Fe en el Perú
  • Frente Popular Agrícola del Perú
  • Fuerza Popular
  • Juntos por el Perú
  • Partido Político Libertad Popular
  • Partido Ciudadanos por el Perú
  • Partido Cívico Obras
  • Partido del Buen Gobierno
  • Partido Demócrata Unido Perú
  • Partido Demócrata Verde
  • Partido Democrático Federal
  • Partido Democrático Somos Perú
  • Partido Frente de la Esperanza 2021
  • Partido Morado
  • Partido País para todos
  • Partido Patriótico del Perú
  • Partido Político Integridad Democrática
  • Partido Político Nacional Perú Libre
  • Partido Político Perú Acción
  • Partido Político Perú Primero
  • Partido Político PRIN
  • Partido SÍCREO
  • Partido Político Perú Moderno
  • Podemos Perú
  • Primero La Gente- Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso
  • Progresemos
  • Salvemos al Perú
  • Partido Político Un Camino Diferente
  • Partido Político Cooperación Popular
  • Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE-Perú

Por su parte, las alianzas electorales que harán lo propio son:

  • Unidad Nacional
  • Venceremos 
  • Fuerza y Libertad

En el caso del Partido Aprista Peruano (APRA) y Renovación Popular, sus elecciones primarias se desarrollaron el domingo pasado a cargo de la ONPE y mediante la modalidad directa "un militante, un voto".

En cuanto al proceso electoral, la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) señala que, para que las agrupaciones políticas puedan seguir en carrera, deben alcanzar, como mínimo, el 10% de votos válidos emitidos por los delegados.

Según el Reglamento de las elecciones primarias, el órgano electoral central de la agrupación política será la instancia encargada de comunicar a la ONPE los resultados de la elección de delegados.

