Elecciones 2026: 37 organizaciones políticas eligen HOY a sus candidatos en primarias vía delegados

07/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

Según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), hoy domingo 7 de diciembre, se realizarán las elecciones primarias en las que 37 agrupaciones políticas definirán a sus candidatos oficiales rumbo a las Elecciones Generales 2026.

Hoy se definen las candidaturas oficiales

Más de 1200 delegados incluidos en las listas de 34 partidos políticos y tres alianzas electorales llevarán a cabo una elección interna donde votarán y establecerán a sus candidatos a la Presidencia de la República, Congreso bicameral y Parlamento Andino.

La jornada electoral se llevará a cabo a nivel nacional y de forma presencial, entre las 8:00 a.m. y las 3 p.m. Para ello, la ONPE instalará 77 mesas de sufragio desplegadas en 31 locales de votación en 30 distritos del país.

Además, el organismo dispuso que 14 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) sean responsables de dirigir los comicios a nivel logístico.

🗳️ ¡Hoy son las #EleccionesPrimarias 2025 en la modalidad delegados! 🇵🇪



💁🏻‍♂️💁🏻‍♀️ Se espera la asistencia de 1,206 delegados de 37 organizaciones políticas en 77 mesas de votación para definir a sus candidatos en las #EG2026.



✨ Para más información, visita: https://t.co/8oXdj2OjHg pic.twitter.com/cYADwIoQNY — ONPE (@ONPE_oficial) December 7, 2025

¿Qué partidos políticos eligirán candidatos por delegados?

Acción Popular

Ahora Nación - AN

Alianza para el Progreso

Avanza País - Partido de Integración Social

Partido Político Fe en el Perú

Frente Popular Agrícola del Perú

Fuerza Popular

Juntos por el Perú

Partido Político Libertad Popular

Partido Ciudadanos por el Perú

Partido Cívico Obras

Partido del Buen Gobierno

Partido Demócrata Unido Perú

Partido Demócrata Verde

Partido Democrático Federal

Partido Democrático Somos Perú

Partido Frente de la Esperanza 2021

Partido Morado

Partido País para todos

Partido Patriótico del Perú

Partido Político Integridad Democrática

Partido Político Nacional Perú Libre

Partido Político Perú Acción

Partido Político Perú Primero

Partido Político PRIN

Partido SÍCREO

Partido Político Perú Moderno

Podemos Perú

Primero La Gente- Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso

Progresemos

Salvemos al Perú

Partido Político Un Camino Diferente

Partido Político Cooperación Popular

Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE-Perú

Por su parte, las alianzas electorales que harán lo propio son:

Unidad Nacional

Venceremos

Fuerza y Libertad

En el caso del Partido Aprista Peruano (APRA) y Renovación Popular, sus elecciones primarias se desarrollaron el domingo pasado a cargo de la ONPE y mediante la modalidad directa "un militante, un voto".

En cuanto al proceso electoral, la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) señala que, para que las agrupaciones políticas puedan seguir en carrera, deben alcanzar, como mínimo, el 10% de votos válidos emitidos por los delegados.

Según el Reglamento de las elecciones primarias, el órgano electoral central de la agrupación política será la instancia encargada de comunicar a la ONPE los resultados de la elección de delegados.

Rumbo a las Elecciones 2026, 34 partidos políticos y 3 alianzas electorales votarán hoy 7 de diciembre, mediante la modalidad de delegados, para definir a sus candidatos a la Presidencia, Congreso y Parlamento Andino.