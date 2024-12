Ministro de Salud señala que no le consta operación de la presidenta Boluarte: "No soy su médico personal"

Este 4 de diciembre, el titular del Ministerio de Salud (Minsa), César Vásquez, señaló que a él no le consta que la presidenta de la República, Dina Boluarte, haya pasado por una operación o cirugía estética debido a que "no es su médico personal". Asimismo, rechazó que Mario Cabani, presunto cirujano de la mandataria, haya sido beneficiado por el Seguro Social de Salud (EsSalud).

"En principio, a mí no me consta que la presidenta se haya operado; no soy su médico personal. La función que ella me ha encargado es la de cuidar la salud pública del país. La relación que tenga con el mencionado médico (Mario Cabani) yo la desconozco. Lo único que puedo decir es que el convenio que ustedes (la prensa) están cuestionando no le trae ningún beneficio al referido médico", comentó en la conferencia de prensa después de la sesión del Consejo de Ministros.