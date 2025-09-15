Ministro de Trabajo Daniel Maurate sobre posible retiro de las AFP: "Deben ser muy meditados"

15/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, se pronunció sobre la posible aprobación del proyecto de ley que busca el retiro de hasta 4 UIT de las AFP. Este pronunciamiento ante medios de comunicación, se da tras un pronunciamiento oficial de la presidenta Dina Boluarte que respalda la propuesta.

El titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, fue consultado sobre el reciente cambio de postura de la presidenta de la república, Dina Boluarte, quien ahora respalda un nuevo retiro de las AFP promovida por el Congreso de la República.

En primer lugar, el ministro Maurate resaltó la importancia de seguir aportando al sistema de pensiones para que beneficie a todos los ciudadanos y ciudadanas al momento de llegar a la jubilación.

"Es necesario que un país tengamos una política pública de previsión social. Esto significa que todos los peruanos y peruanas, cuando lleguen a viejitos, deberían tener una pensión para vivir. Eso es una política pública sana", señaló

Posteriormente, indicó que, ante el pronunciamiento de la presidenta Boluarte que anunció el respaldo del Ejecutivo para el proyecto de ley que busca el octavo retiro de las AFP, las personas podrán "voluntariamente" retirar esos fondos para las necesidades que requieran. Sin embargo, indicó que quienes procuren efectuarlos, deben ser "muy meditados" para no perjudicar los fondos que resguardan la pensión de un futuro.

"Lo que la Presidencia ha anunciado es que va a apoyar un proyecto donde las personas, voluntariamente, puedan retirar esos fondos. Pero, esos retiros deben ser muy pensados, muy meditados, muy reflexionados porque lo que no se puede hacer es sacar esos fondos para quedarse luego sin pensión", expresó para Canal N.

Por ello, el ministro de Trabajo se mostró a favor del retiro siempre y cuando se requiera para un proyecto sólido, empresa, emprendimiento, a favor de mejorar la situación económica del solicitante.

Presidenta Dina Boluarte respaldó el proyecto de nuevo retiro de AFP

Durante un pronunciamiento oficial, la presidenta Dina Boluarte anunció su respaldo a un nuevo retiro de las AFP, propuesta impulsada por parte del Congreso. De esta manera, la presidenta indicó que se encuentra a favor de que los trabajadores puedan disponer de este retiro. El anunció lo dio tras aparecer públicamente el pasado domingo 14 de setiembre.

"Sobre los millones de peruanos que están a la expectativa de un próximo retiro de la AFP, nuestro gobierno ha tomado la posición de opinar favorablemente sobre esta medida. El dinero que a todos los trabajadores se les descuenta y van a las AFP o a la ONP es el dinero de la familia que trabaja"

La postura de Boluarte se da, a pesar de que el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes expusiera el riesgo de un eventual retiro de las AFP ante la Comisión de Economía del Congreso de la República. Sin embargo, el Ejecutivo ahora se muestra a favor del proyecto y la presidenta y al ministro de Trabajo han respaldado la propuesta.