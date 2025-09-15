José Jeri acusó al Ejecutivo de "deformar" la reforma del sistema de pensiones: "Motivaron una protesta válida"

15/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Congreso, José Jerí, se pronunció luego de la protesta llevada a cabo el último sábado 13 de septiembre por la reforma del sistema de pensiones. Sobre ello, indicó que responsabiliza al Ejecutivo de "deformar" dicha ley. Además, sostuvo que tras los cuestionamientos se propondrá "derogarla parcialmente" por generar una disociación con la población.

Responsabilizó al Gobierno de Boluarte

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, Jerí Oré se mostró abierto a escuchar a las voces críticas para mejorar y modificar la Ley 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, la cual se encuentra vigente tras su oficialización por parte del Ejecutivo.

"Personalmente considero que el Gobierno ha deformado plenamente la reforma de pensiones con el reglamento que hoy conocemos y que ha motivado la protesta válida de la ciudadanía", dijo a la prensa, este lunes 15 de septiembre.

De tal modo, el presidente del Parlamento cuestionó severamente al Gobierno de Dina Boluarte por "deformar" el sistema de pensiones al oficializar dicho reglamento. Estas declaraciones también se basaron en el cambio de postura por parte del propio Ejecutivo que, a través de la presidenta Boluarte se mostró a favor de un nuevo retiro de las AFP.

En tal sentido, consideró que es válido el hecho que la ciudadanía, en su mayoría los jóvenes peruanos, hayan salido a protestar el pasado sábado 13 de septiembre, exigiendo la derogatoria del reglamento de la Ley N° 32123, la cual fue creada por el Congreso de la República en septiembre del 2024.

Propone dos opciones ante posible retiro de fondos

Cabe mencionar que, José Jerí propuso dos opciones para el retiro del dinero del sistema de pensiones al que se encuentren afiliados los ciudadanos. Sus propuestas son que se autorice la liberación de los fondos personales siempre y cuando sean usadas para autopréstamo o para cubrir una garantía para vivienda.

"La población quiere justamente dinero o liquidez para invertir en algún emprendimiento también para tener o invertir en un activo que es un departamento o una casa o algo de igual naturaleza. Estamos planteando no solamente algo para hoy o mañana, que sí es importante, también estamos planteando algo para mediano y largo plazo, ese es el planteamiento", detalló Jerí.

