RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Conferencia de prensa

José Jeri acusó al Ejecutivo de "deformar" la reforma del sistema de pensiones: "Motivaron una protesta válida"

En declaraciones a la prensa, el presidente del Congreso, José Jerí, responsabilizó al Ejecutivo por "deformar" la reforma del sistema de pensiones. Pidió mejorar y modificar el reglamento ya existente.

José Jerí acusó al Ejecutivo de "deformar" reforma del sistema de pensiones
José Jerí acusó al Ejecutivo de "deformar" reforma del sistema de pensiones (Difusión)

15/09/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 15/09/2025

Síguenos en Google News Google News

El presidente del Congreso, José Jerí, se pronunció luego de la protesta llevada a cabo el último sábado 13 de septiembre por la reforma del sistema de pensiones. Sobre ello, indicó que responsabiliza al Ejecutivo de "deformar" dicha ley. Además, sostuvo que tras los cuestionamientos se propondrá "derogarla parcialmente" por generar una disociación con la población.

Responsabilizó al Gobierno de Boluarte 

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, Jerí Oré se mostró abierto a escuchar a las voces críticas para mejorar y modificar la Ley 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, la cual se encuentra vigente tras su oficialización por parte del Ejecutivo.

"Personalmente considero que el Gobierno ha deformado plenamente la reforma de pensiones con el reglamento que hoy conocemos y que ha motivado la protesta válida de la ciudadanía", dijo a la prensa, este lunes 15 de septiembre.

De tal modo, el presidente del Parlamento cuestionó severamente al Gobierno de Dina Boluarte por "deformar" el sistema de pensiones al oficializar dicho reglamento. Estas declaraciones también se basaron en el cambio de postura por parte del propio Ejecutivo que, a través de la  presidenta Boluarte se mostró a favor de un nuevo retiro de las AFP.

Fuerza Popular asegura que Gobierno "desnaturalizó" reforma de pensiones: "Proponemos correcciones inmediatas"
Lee también

Fuerza Popular asegura que Gobierno "desnaturalizó" reforma de pensiones: "Proponemos correcciones inmediatas"

En tal sentido, consideró que es válido el hecho que la ciudadanía, en su mayoría los jóvenes peruanos, hayan salido a protestar el pasado sábado 13 de septiembre, exigiendo la derogatoria del reglamento de la Ley N° 32123, la cual fue creada por el Congreso de la República en septiembre del 2024.

Propone dos opciones ante posible retiro de fondos

Cabe mencionar que, José Jerí propuso dos opciones para el retiro del dinero del sistema de pensiones al que se encuentren afiliados los ciudadanos. Sus propuestas son que se autorice la liberación de los fondos personales siempre y cuando sean usadas para autopréstamo o para cubrir una garantía para vivienda.

"La población quiere justamente dinero o liquidez para invertir en algún emprendimiento también para tener o invertir en un activo que es un departamento o una casa o algo de igual naturaleza. Estamos planteando no solamente algo para hoy o mañana, que sí es importante, también estamos planteando algo para mediano y largo plazo, ese es el planteamiento", detalló Jerí.

César Vásquez respaldó anuncio del 8vo retiro de las AFP: "La presidenta tiene la última palabra"
Lee también

César Vásquez respaldó anuncio del 8vo retiro de las AFP: "La presidenta tiene la última palabra"

Así, el presidente del Parlamento, José Jerí, responsabilizó al Ejecutivo, liderado por Dina Boluarte, de "deformar" la reforma del sistema de pensiones; además, consideró "válida" la protesta realizada por ciudadanos peruanos el sábado 13 de septiembre.

Temas relacionados Congreso Ejecutivo José Jerí modificar reforma sistema de pensiones

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA