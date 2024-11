Ministro de Transportes tras inauguración del puerto de Chancay: "La Zona Económica Especial cae de maduro"

En diálogo con Exitosa, el ministro de Transportes, Raúl Pérez Reyes, indicó que la Zona Económica Especial en Chancay será una realidad tras inauguración del megapuerto.

En conversación con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aseguró que el país tiene procesos para la contratación pública que están hechos para cuidar "los miedos" a quienes no quieren gestionar.

"La idea de la Zona Económica Especial es un concepto que se cae de maduro de la necesidad como país que tenemos de implementarlo, pero hay que corregir los errores de las otras Zonas Económicas Especiales que no han funcionado o que han tenido un funcionamiento muy limitado (...) Tenemos unos procesos para la contratación pública que está no está hecha para ayudar a desarrollar infraestructura, sino para cuidarle los miedos a quienes no quieren gestionar", declaró.