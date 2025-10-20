Ministro del Interior anunció la compra de rochabuses y tanquetas tras jornada de manifestaciones

20/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El titular del Ministerio del Interior (Mininter) Vicente Tiburcio, señaló que su cartera cuenta con el presupuesto para la compra de vehículos militares como rochabuses y tanquetas tras la postergación de esta compra desde hace 9 años.

Compra de rochabuses y tanquetas

Durante la sesión en conjunto de las comisiones de Defensa Nacional y Orden Interno, y de Transportes y Comunicaciones, el ministro del Interior presentó su evaluación de su sector en las medidas contra la extorsión y el sicariato en las empresas de transporte público.

Durante su intervención, el ministro indicó que el ministerio que encabeza cuenta con el presupuesto para comprar vehículos militares, acción gubernamental que ha sido aplazada hasta su llegada.

"Hemos entrado al sector, efectivamente señor presidente Fernando Rospigliosi, encontramos que tenemos para comprar 44 rochabuses y 56 tanquetas. Esto se viene postergando año a año durante 9 años. Yo inmediatamente he dispuesto esto se tiene que ejecutar. Hace 20 años que no se compran estos rochabuses", indicó.

La adquisición de estos vehículos policiales se enmarcan en medio de largas jornadas de protestas por el malestar ciudadano en contra del manejo del país, por los rezagos del anterior gobierno y desconfianza en el Congreso de la República. Tiburcio indicó que para enfrentar las manifestaciones de manera "profesional" se ha dispuesto esta compra.

Rochabuses eran usados para dispersar a manifestantes en protestas. Foto de 2020.

"En las manifestaciones que hemos tenido no tenemos ningún rochabus operativo, pero estratégicamente hemos movido unos que ya lo tenemos aquí para poder dar esa respuesta a las protestas y hacerlo de la mejor forma, profesionalmente".

La medida también se enmarcaría tras la investigación en contra Eduardo Ruiz, manifestante que falleció tras la marcha nacional del 15 de octubre por un disparo a la altura del tórax. El causante de este hecho es un efectivo policial, según las declaraciones del comandante general de la PNP, Óscar Arriola.

Tiburcio se pronunció sobre estado de emergencia

Ante el anuncio de estado de emergencia en Lima Metropolitana tras la primera sesión del Consejo de Ministros, el titular del Mininter indicó que se continúan evaluando las medidas para lograr un estado de emergencia con resultados.

"Estamos en sesión permanente (...) si va a hacer pertinente y cómo nos van a apoyar. Lo que queremos hoy hacer algo diferente, que no se declare el estado de emergencia y no tengamos resultados. Estamos incorporando a muchas direcciones, a muchas unidades pero con tareas específicas". aseveró.

El gobierno indicó que daría la declaratoria de estado de emergencia una vez se logre un plan unificado para establecer esta medida con resultados positivos. Por su parte, Vicente Tiburcio ha anunciado que se gestionará la compra de 44 rochabuses y 56 tanquetas.