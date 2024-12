Mirtha Vásquez sobre "búnker" en el Congreso: "Me dicen que es privado para el presidente del Parlamento"

En entrevista con Exitosa, la expresidenta del Congreso de la República, Mirtha Vásquez, se refirió nuevamente a la existencia de un "búnker" dentro del Parlamento, asegurando que a ella le dijeron que era "un espacio privado para el presidente del Congreso".

Durante el diálogo con Jesús Verde en el programa 'Hablemos Claro', Vásquez criticó que en instituciones públicas como el Congreso, hayan espacios con "connotaciones privadas", las mismas que deberían ser conocidas por toda la ciudadanía.

"Me llamaba la atención que en instituciones públicas, espacios que deben ser conocidos por la ciudadanía, siempre hayan lugares con esta connotación privada. A mí nadie me dice aquí hay tal ambiente, yo lo descubro porque me dicen mira, bajo de tu despacho tienes un apartamento (...) me dicen que, bueno, es un espacio privado para el presidente o la presidenta del Congreso", declaró a nuestro medio.