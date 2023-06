"No es una imposición": Vocero de Fuerza Popular aclara pedido de Keiko Fujimori al gobierno de cambiar ministros

En entrevista con Exitosa, el vocero de Fuerza Popular, Miguel Torres, aclaró el pedido que realizó Keiko Fujimori al gobierno de Dina Boluarte de cambiar ministros. El integrante del partido fujimorista aseguró que la solicitud de la excandidata presidencial no fue una imposición.

Durante el programa Informamos y Opinamos con Karina Novoa, el excongresista se refirió a la petición que había hecho la lideresa de Fuerza Popular sobre la continuidad de algunos ministros. Al respecto, aseguró solo ha sido una sugerencia y afirmó que el partido no puede imponer medidas por su número de integrantes en la bancada del Congreso.

"No es una imposición, acá nadie impone, no se puede imponer. En el Congreso, solamente tenemos 23 congresistas y el partido, si bien tiene trascendencia, es joven y cumple con una función: comunicar, sugerir y advertir que las cosas no están bien", declaró a nuestro medio.