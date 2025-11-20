MEF asegura que recursos para procesos electorales "están plenamente asegurados"

20/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que la preocupación expresada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) "carece de sustento" y que Ejecutivo garantizará el financiamiento de la organización de los comicios.

Recursos "están plenamente asegurados"

A través del comunicado N.º 005-2025, el ministerio aseguró que los recursos para los procesos electorales del 2026, Elecciones Generales, Elecciones Regionales y Municipales y Elecciones de Centros Poblados, "están plenamente asegurados". Por tal razón, la advertencia pública respecto a que las elecciones estaría en riesgo, no sería válida.

En ese sentido, indicó que en mayo el JNE solicitó S/ 585.8 millones para la realización de los comicios, de los cuales se asignaron S/331.1 millones. Ello, a través del Proyecto de Ley de Presupuesto 2026 enviado desde el Ejecutivo al Congreso, entidades que vienen gestionando el presupuesto. "Estos recursos estarán a disposición del JNE desde el 1 de enero de 2026", precisa.

Sin embargo en recientes declaraciones del presidente del JNE, Roberto Burneo, indicó que el organismo presenta un déficit presupuestal por lo que presentaron una solicitud adicional por S/372 millones ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Parlamento.

Burneo señaló que de no atender esa brecha presupuestal la realización de los próximos comicios estaría en peligro. "Aún no tenemos, exactamente, cuánto de ese déficit vamos a tener porque está en riesgo los procesos electorales si no tenemos los recursos", señaló.

"Preocupación expresada por el JNE carece de sustento"

Sin embargo, en el reciente escrito presentado por el MEF precisan que "se encuentran previstos recursos adicionales para ser habilitado en el transcurso del año".

De esta forman, el ministerio indica que las futuras demandas del JNE podrían ser atendidas "según el ritmo de ejecución y las necesidades que el JNE sustente".

MEF señala que hay un marco legal vigente que sí permitiría destinar mayores fondos "de manera inmediata", siempre y cuando este fundado los pedidos.

"En ese sentido, la preocupación expresada por el JNE carece de sustento, ya que en reiteradas reuniones técnicas se explicó el procedimiento para asegurarle los recursos necesarios y se reiteró la plena disposición del Ejecutivo para garantizar su financiamiento", precisó.

Por tal razón, indicó que continuará trabajando con el JNE para garantizar los procesos electorales. Sin embargo, el ministerio deslizó que espera que se "logren certificar egresos y mejore su ejecución presupuestal" del organismo electoral referido.

