Patricia Juárez critica declaraciones de Dina Boluarte sobre "terrorismo de imagen": "Debe concentrarse en su trabajo"

La primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, criticó a las declaraciones de la presidenta de la República, Dina Boluarte, sobre el "terrorismo de imagen" y apuntó que la mandataria debe concentrarse en su trabajo.

En declaraciones a la prensa, la parlamentaria de Fuerza Popular indicó que la jefa de Estado debe estar más preocupada en combatir la inseguridad ciudadana y consideró que no es el momento adecuado para generar noticia sobre estos calificativos.

"Creo que se están lanzando últimamente una serie de denominaciones de lo más creativas. Creo que la presidenta de la República debería estar preocupada en temas tan graves como los que estamos viviendo en el país, como la inseguridad ciudadana. El hecho de calificar o de sentirse creativos para generar noticias no me parece serio en este momento", declaró.

Asimismo, Patricia Juárez exhortó a la presidenta Dina Boluarte y a su gabinete que se enfoquen en realizar sus labores y no en responder a los medios de comunicación o sus detractores.

"La presidenta y su gabinete en conjunto, entiendo yo, que por lo menos ella refiere que está realizando un trabajo, pero ese trabajo no se traduce en la opinión pública, en los ciudadanos. En general, sentimos una percepción y también tenemos algunas situaciones graves de inseguridad que se da en todo el país. La presidenta debe concentrarse en hacer su trabajo y no en estar respondiendo a los medios o no estar respondiendo a sus detractores", agregó.