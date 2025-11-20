Waldemar Cerrón sigue en la Mesa Directiva: Congreso no logra votos para debatir moción de censura

20/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

No fue admitida a debate la moción de orden del día presentada en contra del segundo vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso, Waldemar Cerrón, por permitir insultos del abogado de Betssy Chávez, Raúl Noblecilla, durante debate de inhabilitación de su defendida.

Rechazan moción de censura

La Moción de Orden del Día 20495, que buscaba censurar al congresista Waldemar Cerrón (Perú Libre) por no "haber cautelado que la imparcialidad en la conducción" durante la sesión en la Comisión Permanente, no fue admitida a debate.

Ello, luego que este 20 de noviembre, ante el Parlamento, el abogado Raúl Noblecilla se enfrentara verbalmente contra otros congresistas durante su intervención. En tal momento, Cerrón Rojas se encontraba a cargo de liderar el debate.

Tras las palabras propinadas, la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, presentó la moción de censura por "graves irregularidades" en la sesión en la que se aprobó el segundo informe que propone la inhabilitación de la expremier Betssy Chávez por 10 años por el caso golpe de Estado.

"Habiendo advertido las graves irregularidades en la conducción de la Mesa Directica (...) el congresista de la República, Waldemar Cerrón Rojas, quien contrario a guardar una postura totalmente imparcial", se lee en el documento.

Hoy en la consulta a admisión a debate, los parlamentarios votaron con 66 votos en contra, 17 a favor y 2 abstenciones, por lo cual el documento pasó al archivo.

Como se recuerda, el último 19 de noviembre, el Pleno del Congreso rechazó inhabilitar por diez años a la expremier tras no alcanzar el número de votos requeridos. Ante ello, se presentaron tres reconsideraciones de voto para volver a evaluar la decisión.

Aprueban nueva denuncia para inhabilitar a Chávez

En presencia de Noblecilla, la Comisión Permanente del Congreso aprobó este jueves el informe final de dos denuncias constitucionales (números 547 y 575) que recomiendan la inhabilitación de Chávez Chino para ejercer un cargo público por el periodo de 10 años.

El informe fue sustentado por la congresista Lady Camones (APP), presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde se concluye que la ex primera ministra desempeñó un rol determinante en las acciones realizadas en el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022.

Entre los artículos de la Constitución que habría infringido Chávez se encuentran los relacionados con la preservación de la democracia, la institucionalidad y el Estado de Derecho.

El Pleno del Congreso no admitió a debate la moción de censura contra Waldemar Cerrón, por permitir insultos del abogado de Betssy Chávez, Raúl Noblecilla. Rechazo alcanzó 66 votos en contra por lo que continuará ejerciendo el cargo de segundo vicepresidente de la Mesa Directiva.